Lo tienen decidido: la dirigencia de River acordó de palabra la llegada de un entrenador

River apretó el acelerador para encontrar el reemplazante de Marcelo Gallardo lo más rápido posible. No estaba en los planes, pero el millonario debió levantar el teléfono luego de que el entrenador comunique su salida tras no encontrar los resultados deseados con un plantel que no le ofrecía respuestas.

Luego de una danza de nombres que pasaron tras la decisión de dar un paso al costado, parecería que el millonario ya tiene apalabrada la llegada de un entrenador con experiencia. No será una negociación fácil , porque el nombre que quiere la comisión dirigida por el presidente Stefano Di Carlo está actualmente con trabajo en Europa.

Se trata de Eduardo Coudet, el DT que mantiene un cargo vigente en la primera división del fútbol de España, principalmente en el Deportivo Alavés. Más allá de la situación del entrenador, en las últimas horas trascendió que las negociaciones están avanzadas y tiene todo acordado de palabra para ser nuevo entrenador del millonario.

Todavía están en espera los trámites formales: tienen en claro que quieren respetar el vínculo que aún mantiene Gallardo, y una vez que cumpla con el compromiso ante Banfield este jueves avanzarán con los papeles para hacer efectiva la negociación.

Lo cierto es que es compleja la situación debido a que tiene contrato con el elenco europeo y no contempla una cláusula de recisión de contrato. En principio el acuerdo que tienen con el DT es hasta junio del corriente año y sostienen que no los han llamado desde Núñez para llevarse a su lider de plantel.

Fin de una era: con un video, Gallardo anunció que se va de River

A través de un video publicado en las redes sociales del club, Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el entrenador de River. Luego de la derrota número 13 en los últimos 20 partidos, el Muñeco decidió dar un paso al costado y se lo comunicó a la dirigencia.

"El jueves será mi último partido en River", anunció Gallardo, que dirigirá al equipo contra Banfield por la fecha 7 y ya no será DT del Millo.

Luego de la caída por 1 a 0 contra Vélez, la decisión de suspender la conferencia de prensa encendió las alarmas sobre su continuidad. El técnico analizó con su entorno la decisión a tomar y, con el correr de las horas, en algún momento del lunes se pensó que la continuidad era un hecho.

Sin embargo, tras una reunión con el presidente Stéfano Di Carlo, se confirmó la noticia de su salida.

El emotivo mensaje del Muñeco

"Este un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por el amor incondicional, durante todos estos años. Incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan", comenzó diciendo Gallardo en el video que fue grabado esta noche en el River Camp.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, simplemente agradecer a aquellos que han creído en mi y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva", agregó el entrenador, notablemente abatido por la situación.

"Tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Nada, simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos", finalizó.