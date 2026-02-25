Lo van a buscar: cuál es el gigante que quiere contratar a Marcelo Gallardo ni bien deje River

Un club importante está decidido en ir a buscar al entrenador tras anunciar que renunció a su cargo en el millonario.

El jueves será un día especial para Marcelo Gallardo . Será la despedida de su amado River luego de anunciar su salida del club por no conseguir buenos resultados y estadísticas que llamaron la atención en su segundo ciclo: 12 derrotas en los últimos 20 partidos. A su vez representará el inicio de un nuevo ciclo en su carrera profesional.

Todo es reciente, y su futuro lejos del millonario todavía es una incógnita. Más allá de que él no tendría planificado cómo continuará su etapa como entrenador, hay clubes que están interesados en contratar a Napoleón para jerarquizar el plantel y ya habrían dejado en claro sus intenciones.

Según se conoció el Vasco Da Gama de Brasil estaría interesado en contratarlo para reemplazar al entrenador Fernando Diniz. Entre lo trascendido se supo que buscan un nombre fuerte para ese cargo.

Gallardo-Vélez-Preocupado-Portada

Sin embargo entre los nombres que suenan para el cargo aparecen Artur Jorge, quien levantó la Libertadores 2024 con Botafogo y es DT del Al-Rayyan de Qatar, y Renato Gaúcho, de último paso por fluminense.

Lo tienen decidido: la dirigencia de River acordó de palabra la llegada de un entrenador

River apretó el acelerador para encontrar el reemplazante de Marcelo Gallardo lo más rápido posible. No estaba en los planes, pero el millonario debió levantar el teléfono luego de que el entrenador comunique su salida tras no encontrar los resultados deseados con un plantel que no le ofrecía respuestas.

Luego de una danza de nombres que pasaron tras la decisión de dar un paso al costado, parecería que el millonario ya tiene apalabrada la llegada de un entrenador con experiencia. No será una negociación fácil, porque el nombre que quiere la comisión dirigida por el presidente Stefano Di Carlo está actualmente con trabajo en Europa.

Se trata de Eduardo Coudet, el DT que mantiene un cargo vigente en la primera división del fútbol de España, principalmente en el Deportivo Alavés. Más allá de la situación del entrenador, en las últimas horas trascendió que las negociaciones están avanzadas y tiene todo acordado de palabra para ser nuevo entrenador del millonario.

Chacho Coudet Celta DT.jpg

Todavía están en espera los trámites formales: tienen en claro que quieren respetar el vínculo que aún mantiene Gallardo, y una vez que cumpla con el compromiso ante Banfield este jueves avanzarán con los papeles para hacer efectiva la negociación.

Lo cierto es que es compleja la situación debido a que tiene contrato con el elenco europeo y no contempla una cláusula de recisión de contrato. En principio el acuerdo que tienen con el DT es hasta junio del corriente año y sostienen que no los han llamado desde Núñez para llevarse a su líder de plantel.