El "héroe de Madrid" que lamentó la renuncia de Gallardo: "Siento tristeza"

Un excampeón en River bajo la dirección técnica del Muñeco se refirió al dolor que le causó la noticia.

Los hinchas de River , incluso aquellos que esperaban que se vaya del club, sienten una cuota de dolor y tristeza por el anuncio de Marcelo Gallardo, quien comunicó que el jueves ante Banfield en el Más Monumental será su último partido como DT del millonario.

En medio de la consternación por lo acontecido, un exfutbolista que fue líder del grupo denominado "héroes de Madrid", por la Copa Libertadores obtenida en la ciudad española durante 2018 tras vencer a Boca, se refirió a la salida del entrenador.

"Mis mejores momentos futbolísticos los pasé con él, lo aprecio mucho. A veces las cosas se dan de esta manera, seguramente él lo sintió y por eso se está presentando as í. Pero más que agradecido por todo lo que le dio a River, cómo se brindó, cómo estuvo atento a todo lo que fue River como institución, lo hizo crecer muchísimo a nivel juveniles también", dijo el exdefensor Jonathan Maidana luego de un duelo con el fútbol senior del club.

Por otra parte, afirmó: "Dio mucho por este club, se mató. Tengo los mejores recuerdos de él, de su cuerpo técnico, agradecido por haberlo tenido como entrenador y deseándole siempre lo mejor. Sé que lo dio todo, por ahí las cosas no salieron como esperaba pero creo que se van tranquilo sabiendo que el trabajo lo intentaron cumplir a rajatabla. Si se dio de esta manera, tristeza pero a la vez esperando lo mejor para ellos como siempre lo deseé".

Para cerrar se refirió a sus deseos para este equipo a futuro: "Espero que River se pueda reponer de esta situación y tiremos todos junto para adelante. Esperemos que el equipo salga a flote"

Fin de una era: con un video, Gallardo anunció que se va de River

A través de un video publicado en las redes sociales del club, Marcelo Gallardo anunció que deja de ser el entrenador de River. Luego de la derrota número 13 en los últimos 20 partidos, el Muñeco decidió dar un paso al costado y se lo comunicó a la dirigencia.

"El jueves será mi último partido en River", anunció Gallardo, que dirigirá al equipo contra Banfield por la fecha 7 y ya no será DT del Millo.

Luego de la caída por 1 a 0 contra Vélez, la decisión de suspender la conferencia de prensa encendió las alarmas sobre su continuidad. El técnico analizó con su entorno la decisión a tomar y, con el correr de las horas, en algún momento del lunes se pensó que la continuidad era un hecho.

Sin embargo, tras una reunión con el presidente Stéfano Di Carlo, se confirmó la noticia de su salida.

El emotivo mensaje del Muñeco

"Este un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por el amor incondicional, durante todos estos años. Incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan", comenzó diciendo Gallardo en el video que fue grabado esta noche en el River Camp.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos, simplemente agradecer a aquellos que han creído en mi y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva", agregó el entrenador, notablemente abatido por la situación.

"Tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Nada, simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos", finalizó.