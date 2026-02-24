De jugar contra Riquelme a un reality televisivo: quién es el ex futbolista de primera que entró a Gran Hermano

El mundo del fútbol ha dado también, más allá de grandes deportistas, distintas personajes que por su carisma han quedado en el recuerdo de su paso por la primera división sumado a lo hecho en lo deportivo. Ejemplos como Diego Armando Maradona, Guillermo Barros Schelotto , Chacho Coudet entre otras figuras son, sin dudas, personalidades que son recordadas también por su frescura y forma de ser en lo extradeportivo.

En su paso paso por la Primera División del fútbol argentino, Brian Sarmiento es otro exjugador que a nivel deportivo tuvo grandes momentos y ser protagonista con una gran etapa en Banfield, como también brillando ante Boca cuando vestía la camiseta de All Boys y del otro lado estaba como jugador Juan Román Riquelme , actualmente presidente del xeneize. Historias infinitas de un jugador que ahora se sometió al mundo del espectáculo.

Sarmiento sorprendió este lunes al ingresar a la casa donde deberá permanecer hasta que el público lo elimine o decida dar un paso al costado. Sin lugar a dudas el exjugador de paso por Estudiantes de La Plata, Racing, Arsenal, All Boys Banfield, newell's, clubes de España y otros lugares del exterior, tendrá una anécdota más para contar más allá de las deportivas.

Sarmiento

Durante su carrera ha cosechado un sinfín de momentos que quedaron en su memoria, uno de ellos fue cuando enfrentó a su ídolo Riquelme en la victoria 3-1 de All Boys ante Boca en junio de 2013. "Yo estaba por salir a la cancha y estaba nervioso porque lo quería ver a Román. Ya en la fila para entrar a la cancha me puse lo más cerca posible, él estaba primero porque era el capitán y yo estaba segundo. Empezamos a jugar y era uno de esos días que te salen todas, tocaba la pelota de acá para allá, estaba contento, había hecho mis necesidades. Todo perfecto, calzoncillo rojo, la media cortadita. Íbamos ganando 2-0 y en el segundo tiempo ya Román empezó a jugar con sus virtudes, tiene experiencia, habla con los árbitros y lo respetan", empezó contando en el programa Podemos Hablar.

Y luego detalló sobre un tenso cruce inesperado: "Empezó a putearlo al árbitro y le decía 'empezá a cobrar para nosotros. Cobrá bien, no te hagas el boludo'. Y Pitana empezó a cobrar todo para Boca y de a poco nos metían dentro del arco. Entonces en un tiro libre me acerco y le digo 'Pitana dejá de romper los huevos, estás cobrando todo para ellos' y Román al lado me dice 'cerrá el orto pendejo'. Lo miro y le digo: 'Román yo no te estoy puteando. ¿Por qué me tratás así?' Y me dice 'bueno, cerrá el orto y andá para allá'. Y ahí lo miro y le digo 'Román, chupame bien la...”.

Embed

Cuál fue el exjugador que también había sido tentado para entrar a la casa

Según revelaron en el programa "Sálvese Quien Pueda", la producción de Telefe intentó convencer a un exjugador de fútbol con un perfil mediático muy alto: se trata de Matías Defederico, exesposo de Cinthia Fernández, quien recibió una propuesta formal para ingresar a la casa más famosa del país.

Qué dijo Matías Defederico tras recibir la propuesta

El periodista Martín Salwe fue el encargado de dar los detalles sobre este ofrecimiento que, finalmente, no llegó a buen puerto tras varias idas y vueltas. Al parecer, el exdelantero de Huracán analizó seriamente la posibilidad de sumarse al reality, buscando quizás un relanzamiento de su imagen pública. Sin embargo, tras consultar con personas de su círculo íntimo, el creativo decidió dar un paso al costado y rechazar la oferta.

Sobre el proceso de negociación y la insistencia de los productores para contar con el padre de Charis, Bella y Francesca, el comunicador brindó precisiones en la pantalla de América. El cronista relató que desde el canal le manifestaron al deportista que él era el perfil ideal para esta nueva edición de figuras consagradas. Al respecto, el panelista detalló: “Lo llamaron de la producción, le dijeron ‘queremos que estés vos, sos lo que buscamos’”.