El ex Boca querido por los hinchas que recibió el llamado de Riquelme

Un jugador que marcó una huella en el club por su estilo de juego fue llamado por el presidente de la institución.

Hay jugadores que marcaron una huella en su paso por Boca por el hecho de mostrar un nivel futbolístico y modelo similar al que históricamente exige la institución de La Ribera. Es por eso que desde la comisión directiva del club, comandada por el presidente Juan Román Riquelme , buscan ese estilo de jugadores.

En las últimas horas, se conoció que el ídolo y titular del club levantó el teléfono y llamó a un jugador que brilló en su paso por el club y fue parte del equipo que perdió la final de la Copa Libertadores 2018 contra River, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, pero uno de los planteles de mejor nivel analizando los últimos años del club.

Fue el uruguayo Nahitan Nández, quien marcó un paso importante con el club por su forma aguerrida de jugar. En las últimas horas, el futbolista que está jugando en Al-Qadsiah FC reveló que recibió un mensaje de Riquelme con intenciones de repatriarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristoffede/status/2024149514026700827&partner=&hide_thread=false Esto dijo Nahitan Nandez sobre su contacto con Juan Román Riquelme para volver a Boca



El Espectador Deportes (Uruguay) pic.twitter.com/IwKzvx35Yb — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) February 18, 2026

"El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia, jaja", contó y luego sumó: "Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva".

En su relato, el jugador contó en qué posición está jugando en Arabia Saudita: "He pasado por varias posiciones, ahora estoy jugando como volante. El entrenador me pide que rompa el espacio por afuera y por adentro, trato de romper líneas por derecha. Estoy jugando como en los últimos años en Peñarol o mis años en Boca”.

"Hablo con Edi también, sí. Lo llamé para el cumpleaños. Estaba volviendo de la lesión. Si bien no ha pasado un buen momento en Boca, todos sabemos la clase de jugador que es y lo que yo admiro de él es que está ahí, que quiere cambiar las cosas y no tengo dudas de que las va a cambiar porque es un grande", contó sobre su trato con Edinson Cavani.

Boca podría sumar jerarquía en julio: el central que ya mantiene charlas con Riquelme

Boca podría sumar un defensor de jerarquía en el mercado de pases de invierno, que según se informó, vendría teniendo charlas con Juan Román Riquelme desde hace tres meses. Se trata del uruguayo José María Giménez, actualmente en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

Esto por ahora se basa en rumores de periodistas partidarios, aunque la información plantea que el Atlético de Madrid lo liberaría a partir de mitad de año para librarse de su alto salario (a pesar de tener contrato hasta 2028), aunque esto sería a cambio de que no negocie con equipos europeos.

Esto le abre la puerta al fútbol sudamericano y a Boca, que estaría dispuesto a negociar con el defensor central, aunque esperando una reducción voluntaria de sueldo, ya que actualmente percibe aproximadamente 7 millones de euros anuales. En el Xeneize, los jugadores mejores pago -que son Leandro Paredes y Edinson Cavani- no llegan ni a la mitad de esa cifra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2023811707903315971&partner=&hide_thread=false Informa @fczyz que JUAN ROMÁN RIQUELME mantiene charlas con JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ hace 3 meses.



Añade @marqoss que el motivo de venir a Sudamérica es FAMILIAR y ATLÉTICO DE MADRID lo dejaría salir a cualquier mercado que NO SEA EUROPA. pic.twitter.com/8bssbXSUrr — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) February 17, 2026

La experiencia de Josema Giménez, una gran posibilidad para Boca

El defensor uruguayo se formó en Danubio, club de su país en el que debutó profesionalmente en 2012, con solo 17 años. A mediados de 2013 pasó al Atlético de Madrid, club en el que permanece desde entonces, llegando a ser una pieza fundamental en los títulos con Diego Simeone al mando.

Con el Colchonero fue campeón en dos ocasiones de la Liga de España, suma un título de Supercopa española, uno de la Supercopa de Europa y una Europa League. En su momento, su dupla central con su compatriota Diego Godín era una de las mejores del mundo.

Con Uruguay fue mundialista tres veces: en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En el primero fue eliminado por Colombia en octavos de final, en el segundo por Francia en cuartos y en el último, fue parte del papelón de la selección al ser eliminados en fase de grupos.

Su jerarquía puede ser la clave para que Boca persiga nuevamente el sueño de la Copa Libertadores. Aunque la saga central fue uno de los puntos fuertes del semestre anterior, con Lautaro Di Lolo y Ayrton Costa como baluartes del equipo, Giménez puede ser una pieza que consolide la defensa y traiga recambio para la triple competencia que podría afrontar el Xeneize.