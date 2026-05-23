Durísima baja para Boca: una figura se lesionó y se perderá el partido clave ante Católica

El Xeneize no podrá contar con un jugador titular para el partido definitorio en búsqueda de la clasificación en la Copa Libertadores.

Boca se juega a todo o nada en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , cuando reciba a Universidad Católica de Chile en La Bombonera . Luego del empate ante Cruzeiro , está obligado a sumar de a 3 para pasar de ronda. La mala noticia es que deberá afrontar el partido sin una de sus figuras: Miguel Merentiel .

El delantero, que es una fija en el once inicial de Claudio Úbeda , sufrió un desgarro que le impedirá siquiera formar parte del banco de suplentes. Con Edinson Cavani sin ritmo y Adam Bareiro también con un desgarro, la dupla de ataque que se proyecta es Milton Giménez junto a Exequiel Zeballos . La única alternativa en ataque restante es Ángel Romero .

El entrenador del Xeneize se verá obligado a hacer otra modificación: Ayrton Costa llegó a la tercera amarilla y es baja obligada. En su lugar, será titular Marco Pellegrino. Aún está en duda quién será su acompañante en la zaga: Úbeda evalúa incluir a Nicolás Figal en lugar de Lautaro Di Lollo, de flojas actuaciones en los últimos encuentros.

La última baja obligada es la de Santiago Ascacíbar, quien recibió dos fechas de sanción luego de su tarjeta roja frente a Barcelona en Ecuador. Ya cumplió una frente a Cruzeiro y completará el castigo ante Universidad Católica. Al igual que frente al equipo brasileño, Tomás Belmonte sería su reemplazante.

Se confirmó quién será el árbitro entre Boca y Universidad Católica

Luego del polémico empate ante Cruzeiro, donde el árbitro Jesús Valenzuela y el encargado del VAR Álvaro Arteaga quedaron en el centro de la polémica, la terna elegida para comandar el encuentro entre el Xeneize y el equipo chileno cobró mayor relevancia.

En ese sentido, se reveló que Wilmar Roldán fue el juez designado. El colombiano tiene una larga historia dirigiendo a Boca en competencias internacionales. En total, estuvo a cargo de 18 partidos del club de la Ribera, con un saldo de ocho triunfos, cuatro empates y seis derrotas. Aunque el número general no es negativo, en Boca miran con atención algunos antecedentes puntuales, especialmente porque varias de esas caídas se dieron en momentos decisivos de la Copa Libertadores.

Más allá de los resultados, la preocupación pasa por algunas decisiones que quedaron marcadas. Una de las más recientes fue en la Copa Sudamericana 2024, cuando expulsó a Luis Advíncula antes del minuto de juego en el partido ante Cruzeiro, luego de la intervención del VAR. La comparación que más ruido hizo en Boca apareció tiempo después, cuando en una acción parecida durante un Fluminense - Atlético Mineiro, Roldán apenas mostró amarilla.

wilmar roldán.png Wilmar Roldán será el árbitro del partido Boca-Palmeiras del jueves por la noche.

También permanece fresco el recuerdo de la final ante Fluminense, cuando no sancionó una infracción sobre Valentín Barco en la jugada previa al gol de John Kennedy. Ese día, además, expulsó correctamente a Frank Fabra, aunque la roja llegó en medio de fuertes reclamos del plantel por un supuesto penal no cobrado.

Con ese contexto, Boca llega al partido ante Universidad Católica con la obligación deportiva por delante y con atención extra sobre el arbitraje. En el club saben que no hay margen de error: el objetivo es ganar, dejar atrás las polémicas recientes y asegurar la clasificación a los octavos de final