Sprint: Franco Colapinto escaló 4 posiciones, pero no le alcanzó para llegar a los puntos

El piloto argentino de Alpine quedó al borde de los puntos en una carrera sprint para el infarto en el Gran Premio de Canadá.

El piloto argentino de Fórmula 1 , Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una gran actuación y terminó noveno en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó a tan solo un puesto de la zona de puntos.

El triunfo fue para el británico George Russell (Mercedes) , mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) .

Colapinto tuvo un gran inicio de carrera, ya que largó decimotercero y rápidamente superó a dos rivales para ubicarse undécimo. Después se vio beneficiado por los problemas en el motor del Red Bull del francés Isack Hadjar , mientras que solo unos giros más adelante adelantó al español Carlos Sáinz Jr. (Williams) para ponerse noveno.

En las últimas vueltas fue a la caza del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), aunque estaba muy lejos y no pudo superarlo, lo que le hubiese permitido sumar un punto.

colapinto formula 1

De todas maneras, el argentino redondeó nuevamente una gran actuación y llega ilusionado a la clasificación, que está programada para las 17 (hora de Argentina).

En lo que respecta a las primeras posiciones, en el inicio se dio una verdadera guerra entre Russell y Antonelli, los pilotos de Mercedes. Incluso se llegaron a tocar en una curva y luego el italiano tuvo que salir de la pista para no chocar, situación por la que acusó a su compañero y terminó en la intervención del jefe de equipo, Toto Wolff.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058220132669763738&partner=&hide_thread=false ¡SHOW ASEGURADO! George Russel vs. Kimi Antonelli en la Sprint del #CanadianGP. ¡IMPERDIBLE PELEA ENTRE LOS PILOTOS DE MERCEDES!



#CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/903Q9JI755 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2026

El más beneficiado por esta batalla fue Norris, ya que aprovechó la pérdida de tiempo de Antonelli cuando se despistó y lo superó para tomar la segunda posición y no largarla más.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el australiano Oscar Piastri (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y Lindblad.

Con este resultado, Antonelli mantiene el liderazgo en el campeonato con 106 puntos, aunque Russell le descontó dos unidades y llegó a las 88.

El antecedente de Franco Colapinto en Canadá que ilusiona

La actividad en este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

Los antecedentes en Canadá juegan a favor de las expectativas del piloto argentino, quien recientemente debió sortear las dificultades lógicas de adaptarse a trazados totalmente desconocidos para él, como los de Japón, China y Miami. En la edición disputada a mediados de junio de 2025, Colapinto firmó una destacada actuación: logró meterse en la Q2 y terminó en la decimotercera posición tras completas 70 giros en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

franco colapinto sonrisa 2

Aquella cita había significado apenas su cuarta experiencia puntuable como corredor de Alpine tras haber debutado en Imola, luego de reemplazar al australiano Jack Doohan.

El conocimiento de la pista de Montreal le otorgará al argentino una base sólida para la carrera de este fin de semana. A diferencia de su experiencia previa en Melbourne dentro de las divisiones F2 y F3, esta cita marcará su primera repetición de un trazado desde que se asentó de forma fija en la máxima categoría.