Franco Colapinto largará 13º en el Sprint del GP de Canadá de Fórmula 1: a qué hora se corre

Luego de sufrir problemas con su monoplaza en la práctica libre, el piloto argentino se clasificó por delante de su compañero de equipo.

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto volverá a salir a pista este sábado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 , luego de cerrar una buena clasificación sprint en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal , donde terminó en el decimotercer puesto y por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint , pactada a 23 vueltas y prevista para las 13 de Argentina (12 de Montreal). Más tarde, desde las 17, se disputará la clasificación definitiva para la carrera principal del domingo.

Colapinto logró avanzar sin mayores complicaciones el primer corte clasificatorio y terminó firmando una destacada actuación en una jornada marcada nuevamente por el dominio de Mercedes . El pilarense registró un mejor tiempo de 1:14.702 en la SQ2 , utilizando neumáticos medios y completando cuatro vueltas rápidas en busca de meterse entre los diez mejores.

La sesión tuvo condiciones climáticas estables y apenas una bandera roja en la primera tanda, provocada por el accidente del español Fernando Alonso, quien bloqueó en la salida de la curva 4 y terminó contra las protecciones.

franco colapinto f1 miami

Esa interrupción terminó favoreciendo al argentino, ya que varios pilotos que estaban en zona de eliminación no pudieron mejorar sus registros en el reinicio por falta de tiempo para calentar correctamente los neumáticos. Entre los perjudicados estuvo Gasly, que quedó eliminado y largará desde el 19° lugar.

Mercedes dominó la clasificación sprint

La pole para la Sprint quedó en manos del británico George Russell, que marcó un tiempo de 1:12.965. Detrás suyo terminó el italiano Kimi Antonelli, mientras que el tercer puesto fue para el británico Lando Norris.

En la última etapa clasificatoria también se destacaron los McLaren de Norris y el australiano Oscar Piastri, mientras que el heptacampeón Lewis Hamilton, ahora con Ferrari, peleó adelante durante gran parte de la sesión.

Los horarios de Franco Colapinto en Canadá

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint (23 vueltas): 13.00 de Argentina / 12.00 de Montreal

Clasificación: 17.00 de Argentina / 16.00 de Montreal

Domingo 24 de mayo

Carrera principal (70 vueltas): 17.00 de Argentina / 16.00 de Montreal

Dónde ver el GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá podrá verse en Argentina por Fox Sports y la plataforma Disney+.

Además, estará disponible mediante DAZN en España, Apple TV en Estados Unidos y por F1 TV.

El argentino Nicolás Varrone también compite en el Gran Premio de Canadá en Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone tuvo una clasificación cambiante en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2 y terminó en el 12.º puesto tras una sesión que lo tuvo peleando entre los primeros en Montreal. De esta manera, largará desde la sexta fila tanto en la carrera sprint como en la competencia principal del domingo.

Varrone mostró un gran rendimiento durante buena parte de la tanda y llegó a ubicarse segundo cuando restaban pocos minutos para el cierre.

nicolas varrone

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) se mantenía dentro del lote de punta y parecía encaminado a conseguir una de sus mejores clasificaciones de la temporada.

Sin embargo, una bandera roja alteró el desarrollo de la sesión y, tras la reanudación, varios competidores lograron mejorar sus registros. En el intento final, el argentino sufrió un pequeño desliz en el segundo sector y no pudo completar una vuelta que le permitiera mantenerse entre los primeros puestos.