Franco Colapinto no llegó a la SQ3, pero terminó delante de Gasly

El argentino pudo girar en la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá luego de sufrir problemas con su monoplaza en la práctica libre.

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto cerró la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá en el decimotercer puesto, por delante de su compañero de equipo.

El pilarense pudo dar cuatro vueltas rápidas en la segunda etapa de la ronda clasificatoria, con las ruedas medias, y tuvo un 1:14.702 como su mejor tiempo.

La sesión, como viene siendo costumbre en las primeras carreras del campeonato, fue marcada por el dominio de Mercedes: el británico George Russell se quedó con la pole con un 1:12.965, el italiano Kimi Antonelli cerró tan solo 68 décimas por detrás de su compañero de escudería y el tercer lugar fue para el inglés Lando Norris , con un 1:13.280.

En una clasificación que se pudo disputar sin inconvenientes climáticos, con una única bandera roja en la primera etapa que fue producida por el accidente del piloto español Fernando Alonso, que bloqueó en la salida de la curva 4 y se fue contra las protecciones, Franco Colapinto tuvo una buena actuación.

El piloto argentino superó sin grandes inconvenientes el primer corte y se vio beneficiado por la mencionada bandera roja, que cortó el cronómetro a 1:46 minutos del final y, a su reinicio, provocó que ninguno de los pilotos que se situaban en zona de eliminación pudieran mejorar sus tiempos.

colapinto miami

Esta ausencia de mejoras, producto de que los corredores dispusieron de muy poco tiempo para dar inicio a las vueltas rápidas y entonces no pudieron calentar correctamente los neumáticos, generó que Pierre Gasly, entre otros, quedara eliminado, por lo que largará en la anteúltima fila, en el 19° lugar.

Luego de una SQ2 en la que Colapinto mejoró su tiempo en cuatro ocasiones, pero no le fue suficiente para superar el corte, los Mercedes dominaron en la tercera y última etapa, con un Lewis Hamilton, de Ferrari, que estuvo peleando contra ellos en toda la sesión pero también fue superado por los McLaren, de Norris y el australiano Oscar Piastri, que coparon la segunda fila de partida.

Así, el simpático Gran Premio canadiense se reanudará en el mediodía de este sábado 23, con la sprint comenzando a las 13:00 (horario argentino). Además, desde las 17:00 se correrá la clasificación definitiva, que determinará las posiciones de largada para la carrera, programada para las 17 del domingo 24.

El argentino Nicolás Varrone también compite en el Gran Premio de Canadá en Fórmula 2

El argentino Nicolás Varrone tuvo una clasificación cambiante en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2 y terminó en el 12.º puesto tras una sesión que lo tuvo peleando entre los primeros en Montreal. De esta manera, largará desde la sexta fila tanto en la carrera sprint como en la competencia principal del domingo.

Varrone mostró un gran rendimiento durante buena parte de la tanda y llegó a ubicarse segundo cuando restaban pocos minutos para el cierre.

nicolas varrone

El piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) se mantenía dentro del lote de punta y parecía encaminado a conseguir una de sus mejores clasificaciones de la temporada.

Sin embargo, una bandera roja alteró el desarrollo de la sesión y, tras la reanudación, varios competidores lograron mejorar sus registros. En el intento final, el argentino sufrió un pequeño desliz en el segundo sector y no pudo completar una vuelta que le permitiera mantenerse entre los primeros puestos.