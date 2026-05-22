La fuerte advertencia que le hizo Alpine a Colapinto previo al GP en Canadá

El piloto habló en ESPN sobre cómo llegan al GP de Canadá. Qué dijo sobre el presente de su monoplaza.

Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en el Gran Premio de Canadá luego de la buena actuación que tuvo la escudería Alpine en su totalidad durante la prueba que tuvo en el GP Miami, donde ambos pilotos sumaron puntos (Franco terminó 7°). Esta vez, el piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, recibió una fuerte advertencia por parte del equipo que podría condicionar su manejo en pista.

Palpitando el fin de semana de carrera, el piloto habló con ESPN y contó detalles sobre el mensaje que le dieron desde la escudería para este Gran Premio que contará con un sprint.

Alpine está sufriendo la consecuencias del choque de su compañero Pierre Gasly luego de un choque provocado por el piloto Liam Lawson en la anterior prueba. Debido a esto, ahora se generaron problemas con los repuestos para cada uno de los monoplazas.

"Tenemos el mismo alerón atrás, que es el que habían traído para él (Gasly) en Miami. Hay un piso un poco diferente también, veremos si eso funciona. El problema más grande es que tenemos uno de todo", contó Franco en diálogo con ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2057550526363979856&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto de cara al GP de Canadá



“Con Pierre tenemos el mismo alerón de atras. Hay un piso un poco diferente asi que veremos si funciona”



“El problema más grande es que tenemos uno de todo, y después de accidente (de Pierre) perdimos partes en Miami”



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Por otra parte, contó: "El accidente hizo que perdiéramos partes en Miami y tenemos menos cantidad de cosas, de alerón de adelante estamos limitados, si pasa algo, si rompés algo, tenés que penalizar y largar de boxes. Va a ser un poquito una limitación para este finde, ojalá que salga todo bien, no rompan nada, vamos rápido y listo".

Lo positivo de conocer el circuito

“Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo”, dijo.

Luego, habló sobre los aspectos que debe mejorar: “Las curvas de alta velocidad son el área en la que tenemos que trabajar más. Miami era un circuito más orientado a baja velocidad, pero las curvas rápidas allí mejoraron respecto a carreras anteriores. Canadá sigue siendo un circuito de baja velocidad, con muchos cambios de dirección. Debería ser una buena pista para nuestro auto", se ilusionó.

Vuelve la Fórmula 1 tras varias semanas: horarios y TV para el Gran Premio de Canadá

Después de algunas semanas sin actividad, la Fórmula 1 regresa con su quinta fecha. Franco Colapinto (Alpine) y sus colegas competirán este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La actividad en este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

Colapinto llega a esta fecha del campeonato en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar séptimo hace tres semanas en el Gran Premio de Miami, donde redondeó su mejor actuación desde que está en la Fórmula 1.

Durante ese capítulo, el argentino se mostró muy firme en todo momento, destacándose tanto en la clasificación para la sprint como para la carrera principal y con un gran ritmo en la carrera del domingo, donde prácticamente no cometió errores.

En lo que va del año, Colapinto ya sumó siete puntos, por lo que se ubica undécimo en el campeonato de pilotos.

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A su vez, en la pelea por el título el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas tres carreras con solo 19 años y ya suma 100 puntos. Su escolta es el británico George Russell, que es su compañero de equipo en la escudería alemana, con 80 unidades, mientras que la tercera colocación la ocupa el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 59.

El top 5 lo completan los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 51 puntos y por ahora muy lejos de la lucha por el campeonato.

Horarios para la Fórmula 1 en Canadá

La actividad en Canadá comenzará este viernes, en una jornada en la que disputará la única práctica libre a las 13:30, mientras que la clasificación para la sprint está programada para las 17:30.

El sábado será la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17.

La última edición del GP de Canadá quedó en manos de Russell, que se impuso por solo 228 milésimas sobre su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Colapinto, por su parte, finalizó en el decimotercer lugar.

Franco Colapinto Alpine Miami Octavo

Quién pasa la Fórmula 1

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en LMNeuquén.

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También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, que se contrata a través de la página web por $10.549 final por mes.