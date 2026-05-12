Una figura enemistada con Colapinto pidió que dos estrellas de la Fórmula 1 se retiren: "Llegó el momento"

En las últimas horas se metió en la polémica al pedir que dos figuras den un paso al costado en la categoría. De quién se trata.

El mundo de la Fórmula 1 vive un momento de cambio en la categoría con cambios polémicos implementados en los monoplazas y, también, con la aparición de nuevas figuras jóvenes que se hicieron un lugar en la categoría como Franco Colapinto , Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Isack Hadjar, entre otros nombres que ganaron protagonismo. Es por eso que distintas figuras que están cerca de la categoría piden a gritos una renovación total de nombres y quieren a figuras afuera de la categoría.

En las últimas horas, una figura polémica que en más de una oportunidad ha salido al cruce del piloto de Alpine Colapinto , más cuando estaba en búsqueda de una butaca en la categoría madre al igual que su hijo, apuntó contra dos figuras que han hecho historia en la F1.

Durante una entrevista con el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemania, Ralf Schumacher cuestionó el presente de dos pilotos y advirtió que es el momento para dar un paso al costado. “Tengo que decir sinceramente que (Lewis) Hamilton está sin duda en mejor situación este año, de eso no hay duda. Pero también hay que admitir que, visto el conjunto del año ya largo plazo, no tiene la más mínima posibilidad frente a Leclerc. Así son las cosas”, dijo el hermano de Michael Schumacher .

Ralf Schumacher

A su vez, la figura de 50 años y hermano del siete veces campeón, cargó contra el español de 44 años Fernando Alonso: “Ya es hora. A mí tampoco me gustaría oír eso. Pero Hamilton y Fernando Alonso también han pasado una etapa fantástica en la F1, pero creo que para ambos llegó el momento de dejar libre el asiento a final de año para dar una oportunidad a pilotos más jóvenes”.

“Sé que algunas personas volverán a odiarme por esto, pero Hamilton alcanzó todo lo que podía alcanzar. Es uno de los pilotos más exitosos, o según los ingleses incluso el más exitoso de la F1. Nosotros diríamos más bien: uno de los pilotos más exitosos, y ese título se lo ha ganado”, dijo en su declaración y sumó: “También con lo que está demostrando este año, ese regreso es fantástico. Pero todo tiene un final. Por eso lo digo ahora: creo que es hora de dar una oportunidad a los jóvenes”.

Lejos de ser Colapinto: el nombre que propuso para Ferrari

“Oliver Bearman se ha ganado de verdad la oportunidad de entrar en Ferrari. Si se le da la oportunidad, sin duda la aprovechará.Eso supondrá un reto para Leclerc, de eso estoy bastante seguro”, apuntó.

Colapinto-Hamilton

Los tremendos elogios de la Fórmula 1 a Franco Colapinto: de "héroe deportivo" a la comparación con Ayrton Senna

La Fórmula 1 le otorgó a Franco Colapinto el reconocimiento más significativo de su trayectoria hasta el momento, posicionándolo como la gran promesa del automovilismo mundial. En un artículo publicado en la web oficial de la categoría, el prestigioso periodista David Tremayne calificó al piloto de Pilar como el "nuevo héroe deportivo" de Argentina. El análisis fue tan profundo que incluso comparó su carisma y velocidad con el legendario Ayrton Senna en sus inicios.

Qué dijo la Fórmula 1 sobre el desempeño de Franco Colapinto

“Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa, y con un aire que recuerda al joven Ayrton”, escribió Tremayne en el portal oficial de la F1. Estas palabras resonaron con fuerza en el paddock, situando al actual corredor de Alpine en un nivel de expectativa que el país no experimentaba desde la época de Carlos Reutemann. El especialista destacó que el joven de 22 años logró recuperar esa "chispa" necesaria para brillar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050978746803298532&partner=&hide_thread=false FRANCO Y LEO: Colapinto se dio el gusto de conocer a Messi y encima en un paddock de Fórmula 1. ¿De qué habrán hablado? pic.twitter.com/JOtOJNwW9E — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

El artículo también hace un recorrido histórico, mencionando a figuras como Juan Manuel Fangio y José Froilán González, para contrastarlos con los pilotos que no lograron afianzarse en las décadas posteriores. Según la visión de Tremayne, el bonaerense es el primer representante de "primer nivel" que surge de nuestro país en más de cuarenta años. “Las esperanzas inevitablemente se convierten en expectativas, que pueden ser difíciles de cumplir”, advirtió el autor sobre la presión mediática actual.

Un punto clave del reconocimiento fue el impacto social que generó el reciente Road Show en Buenos Aires, donde más de 600.000 personas se reunieron para ver al piloto. Esta demostración de fervor popular reafirmó que el entusiasmo por la máxima categoría está más vivo que nunca en Sudamérica. “En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre”, destacó el periodista tras el éxito masivo del evento.