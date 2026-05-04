El exorbitante valor del reloj que usó Messi para visitar a Colapinto en el GP de Miami

El astro capitán de la Selección argentina sorprendió utilizando un reloj con diamantes de una suma millonaria. Cómo es y cuánto cuesta.

El Gran Premio de Miami quedó en boca de todos con la presencia de Lionel Messi junto a su familia para ver la carrera de Franco Colapinto donde consiguió un destacado séptimo puesto con el que sumó seis unidades para su cuenta personal y consolidó un fin de semana soñado. Las cámaras se fueron con él y revolucionó el paddock solo con su presencia.

La atención estivo en cada movimiento que hizo el '10' de la Selección argentina, a punto tal que hicieron incluso un análisis sobre su vestimenta para ser parte de la fecha de la Fórmula 1 . En su aparición, las redes sociales se hicieron eco de un importante y lujoso reloj que mostró en una de sus muñecas y destacaron el exorbitante precio que tiene en el mercado.

Mientras abrazaba al piloto de la escudería Alpine, quedó en evidencia la utilización de un reloj de 18 quilates que enamoró a todos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BolavipAr/status/2051003372031950928&partner=&hide_thread=false Lionel Messi vistió un reloj muy difícil de conseguir y valuado en 900.000 DÓLARES.



Se trata de un 'Rolex Cosmograph Daytona Rainbow' y lo que lo hace especial es que es un modelo 'fuera de catálogo' extremadamente difícil de conseguir.



Impresionante.



( Luzbelito). pic.twitter.com/WwiM5ti6AT — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 3, 2026

Se trata de un Rolex Cosmograph Daytona Rainbow de caja de 40 milímetros en oro rosa de 18 quilates, con un bisel de 36 zafiros multicolor. Sumado a esto cuenta con lugs con 56 diamantes y una esfera negra con índices de zafiro.

Cuánto cuesta

Según trascendió, el accesorio cuesta aproximadamente 697 mil dólares y, en algunas ocasiones podrían escalar a los 900 mil, una fortuna que impactó en las redes sociales.

Un outfit millonario en dólares

Anteojos LV Cyclone (acetato y oro): 900.

Sobrecamisa LV Technical: 1.900.

Remera LV Cotton Percale: 650.

Bermuda LV Technical a juego: 1.100.

Zapatillas LV Trainer White: 1.300.

Rolex Daytona ‘Rainbow’ (oro rosa con zafiros): 697.000.

Oficial: sancionaron a Leclerc y Colapinto consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

Franco Colapinto aprovechó las mejoras que Alpine llevó a Miami y finalizó 8° en el Gran Premio de dicha ciudad, luego de largar en la misma posición. Sin embargo, una vez finalizada la carrera, llegó una noticia inesperada: la FIA sancionó con 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) -quien ocupaba la sexta posición- y cayó a P8, dándole el séptimo lugar al argentino.

De esta forma, el pilarense selló su mejor resultado en lo que va de su carrera en la Fórmula 1 y sumó 6 unidades para el campeonato mundial de pilotos. Hasta el momento, su mejor resultado había sido con Williams en el GP de Azerbaiyán de 2024, donde había finalizado octavo -posición en la que cruzó la meta también esta tarde-.

briatore y colapinto

El detonante de la sanción al piloto monegasco fue un trompo en la última vuelta, en la curva 3, donde golpeó el muro y dañó el auto. Leclerc explicó que, desde ese momento, el Ferrari no giraba bien en las curvas a la derecha y por eso tuvo que recortar varias chicanes hasta llegar a la bandera a cuadros.

Sin embargo, la FIA consideró que ese problema mecánico no justificaba salirse de pista repetidamente. Además, al recortar las chicanes, entendió que Leclerc obtuvo una ventaja duradera, por lo que le aplicó un drive-through convertido en 20 segundos de penalización tras la carrera.

¿Lionel Messi le trajo suerte a Franco Colapinto?: su encuentro en Miami

El astro argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde estará presente para seguir la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto.

El capitán de la Selección argentina llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, en una jornada especial para el deporte argentino por la presencia del piloto de Alpine en la máxima categoría. Las cámaras se posaron sobre ambas figuras y hubo momento para fotografías.

Messi, Antonela, Thiago, Mateo y Ciro posaron con Franco y su pareja, la actriz y cantante Maia Reficco. Los hijos de Messi lucieron la indumentaria de Mercedes, escudería que los invitó a alojarse en su box. El jugador incluso se subió al monoplaza.

messi colapinto

La visita de Messi se da apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

La reunión tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter y rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales. Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas, por la cuenta oficial de YPF, que es sponsor de los tres deportistas, y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional: en un mismo escenario se juntaron referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.

El piloto de Fórmula 1, que viene de revolucionar el país con la exhibición que realizó en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, había hablado en días previos sobre la posibilidad de conocer al capitán de la selección argentina de fútbol.

Colapinto, aunque se había mostrado interesado en un encuentro, fue claro al manifestar que quería que se diera "de forma natural" y no como "una campaña de marketing", por la incomodidad que eso representaría.