Andrea Rincón recordó el encuentro íntimo con Lionel Messi y sorprendió con una anécdota

La modelo habló con Martín Cirio y contó detalles sobre un encuentro con Messi. Cuándo fue y cómo.

No es la primera vez que Andrea Rincón hace referencia y habla públicamente sobre una etapa pasada donde tuvo cercanía con uno de los mejores futbolistas del mundo como lo es Lionel Messi . Luego de sus dichos en el streaming AZZ donde reveló que el jugador la tiene bloqueada , la modelo contó detalles de un encuentro en diálogo con Martín Cirio.

"Me van a dar por todos lados. Cuando esto pasó todo esto tenía 24", afirmó mientras que afirmó que él recién estaba dando sus primeros pasos en su carrera y no tenía la exposición global que mantiene actualmente. Luego, en su relato, contó: “Cuando lo vi le dije: ‘Yo traigo suerte’. Al otro día hizo un gol. Ya había tomado unas copitas de más”,

Más allá de la revelación que hizo sobre el encuentro íntimo que habría mantenido hace años, evitó la polémica y dejó en claro cuál era la situación sentimental del jugador: “No estaba con Antonela, no lo fue infiel. Lo sé porque me habían llamado muchos periodistas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/2048649958866174352&partner=&hide_thread=false Andrea Rincón en el stream de Martin Cirio: "Cuando estuve con Messi el no estaba con Antonella. Es más lo se porque periodistas me llamaron y me dijeron que estaba solo. NO MIENTO" pic.twitter.com/flzcbybgx7 — bad girl (@xcjlsj) April 27, 2026

En un tono de broma y para descontracturar, Cirio rompió el silencio con una pregunta particular: “Tiene lindo culo, ¿no?“- Ante esta situación, Andrea respondió sin escrúpulos y con una sonrisa cómplice: “Sí”.

El día que contó que Messi la tiene bloqueada

Andrea Rincón dejó a todos boquiabiertos cuando se tomó un tiempo en un programa del streaming AZZ y se metió de lleno sobre la foto entre Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en la distinción que le hicieron al Inter Miami. Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando se refirió a cuál es su situación con el jugador en las redes sociales.

“Él no es ningún bol… Dejemos de pensar que el mejor jugador del mundo es un pel… sabe muy bien lo que hace”, comenzó diciendo en su relato.

Luego en medio del diálogo le preguntaron de dónde conocía al rosarino que hizo la mayor parte de su carrera futbolística en España: “Chicos, no importa. Mis mejores amigas tienen fotos abrazadas con Leo. Tengo mucha gente que lo conoce a él”, contó pero llamó la atención con una particular revelación: “Yo estoy bloqueada así que no lo puedo ver. Nunca supe que tenía Instagram”.

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Sumado a esto dejó en claro que no conoce los motivos por los cuales fue bloqueada: “Nunca lo seguí. Yo a él lo conocí cuando tenía 24 años”.

“No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”, dijo Rincón mientras en el piso especularon sobre la posibilidad de que sea Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, quien bloquee en la cuenta del jugador.

Para cerrar afirmó: “Yo no creo que Leo haga este tipo de cosas porque tiene una familia hermosa, consagrada, pero en algún momento fue joven. Tuvieron muchas separaciones con Antonella y ella también pudo hacer cosas y capaz él buscó refugio del dolor que causó su mujer en él”.