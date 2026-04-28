Tentaron a Thiago Medina para vender contenido para adultos

El ex Gran Hermano habló en las redes sociales sobre la posibilidad de crear contenido en sus redes sociales buscando un nuevo enfoque en su carrera.

Thiago Medina empezó una nueva vida lejos de su vínculo amoroso con Daniela Celi s , con la que decidieron ponerle punto final al noviazgo que tenían, viviendo en una nueva casa e iniciando un nuevo proceso de vida en el que tiene ideas de conocer nuevas experiencias. Tanto es así que en las redes sociales deslizó la posibilidad de afrontar otro camino lejos de la televisión.

En más de una oportunidad, le insistieron en las redes sociales que inicie un proceso para vender contenido que supera los límites y es enfocado más en el aspecto privado. Todo ocurrió cuando compartió una foto con el torso desnudo y un usuario le preguntó con intenciones de pagar por ver más producciones: "Facha, ¿vendés contenido?".

Al admitir que son varias las consultas que le llegan para comprar contenido, el ex Gran Hermano confesó: "Ya me están por convencer".

Thiago contenido historias

Por otra parte, reveló si desea iniciar un nuevo proyecto amoroso tras su separación con Celis: "Si, obvio. Me encantaría, pero no en este momento". Sin embargo confesó que actualmente quiere "estar solo y disfrutar de estar con quien quiera".

En su relato, Medina cerró dejando la puerta a sus deseos a futuro: "No estoy cerrado a conocer a nadie".

Así es la casa donde vive Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, finalmente dejó la casa en la que vivía con su ex, Daniela Celis, y madre de sus dos hijas, las gemelas Laia y Aimé. Si bien la pareja de influencers estaba separada desde hace un tiempo, los dos vivían bajo el mismo techo como familia y dormían en camas separadas.

Sin embargo, hace un tiempo el joven de La Matanza le planteó a la morocha la necesidad de irse a otro lugar para tener su propio espacio, decisión que fue aceptada y acompañada por Pestañela. Desde su cuenta en Instagram, Thiago Medina fue compartiendo las primeras fotos desde su nuevo hogar, donde se destaca la sencillez y el orden del lugar.

"Sin", subió el ex GH junto al emoji de una boca con su boca tapada, evitando dar demasiadas precisiones de sus sentimientos y guardándose palabras. En las fotos que compartió Thiago se puede ver que se trata de un lindo espacio, humilde, muy luminoso y con espacio ideal para poder estar con tranquilidad solo y también acompañado de sus hijas.

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Se ve un living comedor con salida a un patio donde se encontraba un tender con ropa secándose, una mesa y una escalera de madera que conecta con su habitación, que se encuentra en la parte superior de la casa. En este nuevo hogar el ex GH encarará una nueva etapa en su vida luego de lo que fue el grave accidente en moto que sufrió a fines de 2025 y por el que estuvo varias semanas internado, inclusive con su vida corriendo peligro.

Daniela Celis habló acerca de la mudanza de Thiago Medina

Daniela Celis se refirió al aire del programa Patria y Familia, de Luzu, sobre las razones por las que Thiago Medina decidió irse de la casa donde vivían junto a sus dos hijas, Laia y Aimé. "Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo”, comentó Pestañela, generando la sorpresa de todos en el estudio.

Y explicó sobre esa importante decisión del padre de sus hijas: "Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”. Sobre cómo tomó esta decisión, Daniela Celis fue sincera y lo apoyó públicamente: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.

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“Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés”, cerró la ex Gran Hermano sobre la idea de su ex de la casa donde vivían en familia.