Gladys “La Bomba” Tucumana entró a Gran Hermano con música y empanadas

La cantante de 61 años entró a la competencia y sorprendió a los hermanitos con un increíble show en vivo. ¿Se queda?

Gladys “La Bomba” Tucumana sorprendió a los hermanitos tras ser la nueva participante de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada . La cantante entró en reemplazo de La Maciel y prometió hacer “show”.

Con altos perfiles mediáticos como el suyo, La Bomba aseguró en su presentación que “mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista”.

“Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce”, sostuvo la cantante de 61 años, que ya pasó por realities de televisión como el Bailando y el Cantando por un sueño.

Sobre la convivencia con desconocidos, la interprete de Mi Pollera Amarilla que saltó a la fama en los años 80 como referente de “la movida tropical” reconoció que “me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”.

Antes de entrar a la casa, dialogó con Santiago del Moro y “prometió brindar show” en una competencia que verdaderamente lo necesita. La tucumana, al menos en su ingreso, cumplió con creces debido a que ingresó cantando su versión de Vivir así es morir de amor.

“Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”, les anunció Gladys antes de mostrarles su valija que estaba escondida detrás de la puerta.