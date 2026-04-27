¿Reconciliadas? Los detalles del acercamiento entre Zaira Nara y Paula Chaves

Luego de un par de años de distanciamiento, las modelos volvieron a encontrarse.

Tras meses de distanciamiento, y lo que parecía ser el final de una de las amistades más sólidas del ambiente, Zaira Nara y Paula Chaves confirmaron que volvieron a cruzarse y que el vínculo entre ellas empieza a recomponerse. El reencuentro se dio de manera inesperada, de casualidad, en un local de ropa, aunque ambas prefirieron no dar demasiados detalles sobre una reconciliación definitiva.

En Intrusos, Paula relató cómo fue ese momento: "Nos encontramos de casualidad en un local de ropa que nos viste las dos, una diseñadora que queremos mucho. Y por arte de magia nos encontramos ahí las dos en un primer piso, cara a cara solas, así que está todo bien".

La conductora también reflexionó sobre lo inesperado de la situación y la importancia de los tiempos: "A veces las cosas y las personas están en los momentos indicados en el momento que uno menos lo espera. Pero bueno, tampoco voy a dar mucho más detalle porque es un tema nuestro que queremos preservar, pero está todo bien".

Embed - ZAIRA NARA Y PAULA CHAVES: ¿RECONCILIADAS?

Con sencillez, Paula resumió lo ocurrido con una frase que refleja la naturalidad del encuentro: "Nos cruzó el destino en un local". Y agregó un gesto que terminó de sellar el acercamiento: "Nos abrazamos".

Desgarradora despedida de Paula Chaves a su perro Moro de casi 16 años

Paula Chaves sufrió una pérdida significativa en su vida que, sin dudas, marcará un antes y después en sus días: su perro Moro, quien murió según comunicó la modelo en un extenso y emotivo mensaje de despedida que compartió en sus redes sociales junto a distintas imágenes que retrataron momentos de felicidad que compartieron entre si.

No es un animal más para la modelo, sino que se trata de su "primer hijo de cuatro patas" que la acompañó físicamente en su vida durante 16 años. A su vez, es parte de una historia especial para ella: fue un regalo de su actual pareja Pedro Alfonso, cuando iniciaban su relación amorosa en la pantalla del Bailando por un Sueño. El bulldog francés fue testigo de una relación que luego recibió a Olivia, Baltazar y Filipa, hijos de la pareja.

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La fuerte despedida en las redes sociales recibió un gran acompañamiento de distintas personas debido a que sumó más de 250 mil 'me gusta' y el mensaje especial de distintos famosos: Moro tan incondicional, te vamos a extrañar mucho, los amo", escribió Mery Del Cerro; "Bebito", escribió por su parte Vero Lozano en los comentarios; A su vez, Reyna Reech le dedicó: "Un amor puro y eterno".

El mensaje de Paula Chaves

Se fue a pasear Moro

Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas.

Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos.

Fuiste y serás parte de esta familia x siempre.

No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre.

Querías hablarme , todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU .

Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella.

Uniste y le diste mucho amor a esta familia.

Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana.

Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro.

Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta.

ANDA A PASEAR A LA ETERNIDAD