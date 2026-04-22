Desgarradora despedida de Paula Chaves a su perro Moro de casi 16 años
La modelo compartió un extenso y emotivo mensaje en sus redes sociales donde despidió a Moro. "Anda a pasear a la eternidad", escribió en parte de su texto.
Paula Chaves sufrió una pérdida significativa en su vida que, sin dudas, marcará un antes y después en sus días: su perro Moro, quien murió según comunicó la modelo en un extenso y emotivo mensaje de despedida que compartió en sus redes sociales junto a distintas imágenes que retrataron momentos de felicidad que compartieron entre si.
No es un animal más para la modelo, sino que se trata de su "primer hijo de cuatro patas" que la acompañó físicamente en su vida durante 16 años. A su vez, es parte de una historia especial para ella: fue un regalo de su actual pareja Pedro Alfonso, cuando iniciaban su relación amorosa en la pantalla del Bailando por un Sueño. El bulldog francés fue testigo de una relación que luego recibió a Olivia, Baltazar y Filipa, hijos de la pareja.
La fuerte despedida en las redes sociales recibió un gran acompañamiento de distintas personas debido a que sumó más de 250 mil 'me gusta' y el mensaje especial de distintos famosos: Moro tan incondicional, te vamos a extrañar mucho, los amo", escribió Mery Del Cerro; "Bebito", escribió por su parte Vero Lozano en los comentarios; A su vez, Reyna Reech le dedicó: "Un amor puro y eterno".
El emotivo mensaje de Paula en sus redes
Se fue a pasear Moro
Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas.
Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos.
Fuiste y serás parte de esta familia x siempre.
No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre.
Querías hablarme , todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU .
Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella.
Uniste y le diste mucho amor a esta familia.
Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana.
Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro.
Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta.
ANDA A PASEAR A LA ETERNIDAD
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