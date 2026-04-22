Desgarradora despedida de Paula Chaves a su perro Moro de casi 16 años

No es un animal más para la modelo, sino que se trata de su "primer hijo de cuatro patas" que la acompañó físicamente en su vida durante 16 años. A su vez, es parte de una historia especial para ella: fue un regalo de su actual pareja Pedro Alfonso, cuando iniciaban su relación amorosa en la pantalla del Bailando por un Sueño. El bulldog francés fue testigo de una relación que luego recibió a Olivia, Baltazar y Filipa, hijos de la pareja.

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El emotivo mensaje de Paula en sus redes

Se fue a pasear Moro

Así quiero pensarlo Chanchi, no me imaginé que esto iba a ser tan duro. Pero celebro haberte tenido como mi primer hijo de 4 patas.

Así te siento, me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos.

Fuiste y serás parte de esta familia x siempre.

No sabías que tu raza no podía nadar, y te autopercibiste Golden y Terranova desde siempre.

Querías hablarme , todos me trataban de loca, pero para mí siempre dijiste AGUA y PAU .

Te bancaste los mil rescatados que llegaban a casa y les chupabas la juventud. Nos criaste a Rosita la sarnosita y dejaste tu huella en ella.

Uniste y le diste mucho amor a esta familia.

Te crie en mi cuello porque eras tan bebé cuando llegaste a mi vida que aún te faltaba calor y latido de una mamá. Y eso fui, tu mamá humana.

Te di besos y me sentiste hasta el último suspiro.

Me duele el alma, me va a costar encontrarte en algún lado, pero le vamos a buscar la vuelta.

ANDA A PASEAR A LA ETERNIDAD