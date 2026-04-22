Se viene el sistema de vacunación en las rutas de Neuquén: dónde y cuándo va a funcionar

“Pará, vacunate y seguí”, con ese lema la provincia sale a la ruta para recuperar coberturas con el sistema AutoVac. Cómo y cuándo empezará a funcionar.

El gobierno de Neuquén decidió sacar la vacunación de los lugares tradicionales y llevarla directamente a donde está la gente, que en este caso son las rutas. Este sábado, en conjunto con Río Negro, pondrá en marcha el AutoVac , que es una estrategia sanitaria que permitirá a quienes circulen en vehículo completar su calendario en cuestión de minutos, sin alterar su rutina diaria.

El punto central estará en el Puente Carretero Neuquén-Cipolletti , uno de los corredores más transitados de la región, entre las 10 y las 16, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas .

Allí, los conductores podrán detenerse brevemente, consultar su situación y aplicarse las dosis necesarias antes de continuar viaje.

Autovac Se viene el sistema de vacunación en las rutas de Neuquén.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que la iniciativa apunta a resolver un problema concreto que es la dificultad de muchos adultos para completar sus esquemas de vacunación.

Autovac: “La idea es que la persona pare, se vacune y siga”

“La idea es que la persona pare, se vacune y siga”, sostuvo en declaraciones a Línea Abierta de LU5, y señaló que el sistema fue pensado para ser rápido, simple y sin interferencias en el tránsito. Según precisó el funcionario provincial, todo el proceso puede demandar apenas unos minutos, en algunos casos incluso tres, ya que el circuito está organizado para consultar el calendario, verificar las dosis faltantes y aplicarlas en el momento.

Regueiro insistió en que el objetivo es facilitar el acceso sin generar complicaciones. “No queremos complicarle la vida a la gente, sino ayudarla”, afirmó, al tiempo que explicó que los puestos estarán ubicados a un costado de la ruta y debidamente señalizados para que puedan ser identificados con facilidad.

La elección del sábado tampoco es algo al azar, sino que responde a la necesidad de operar con menor volumen de tránsito y mayor margen para este tipo de intervenciones.

Vacunación, punto por punto en las rutas de Neuquén

La estrategia de vacunación va más allá de los límites interprovinciales del puente con Río Negro. También se desplegará en otros puntos del territorio neuquino, como el ex peaje de Centenario, el monumento a La Última Cena en Cutral Co y distintas camineras del interior, incluyendo Piedra del Águila, Zapala y Las Lajas. En todos los casos, la lógica será la misma: interceptar el flujo de personas en movimiento y ofrecer una solución sanitaria inmediata.

ON - Martín Regueiro (7) El ministro de Salud de la Provincia de Neuquén, Martín Regueiro. Omar Novoa

En los puestos se aplicarán vacunas del Calendario Nacional, entre ellas la antigripal, neumococo, hepatitis B y doble bacteriana, con especial foco en adultos mayores, embarazadas y personas con esquemas incompletos. La decisión de apuntar a este grupo responde a los datos del sistema sanitario, que muestran que es uno de los segmentos con mayores dificultades para sostener la vacunación al día.

El lanzamiento del AutoVac se produce en un contextomuy particular porque el ministro destacó un aumento en la demanda. “La gente se está vacunando más que nunca”, aseguró.

Precisó además que la campaña antigripal ya supera en un 30 por ciento las aplicaciones registradas a esta altura del año pasado. Sin embargo, ese crecimiento convive con un problema que es la falta de provisión de vacunas desde Nación. “Van llegando a cuentagotas”, advirtió, y explicó que muchas veces los envíos se calculan sobre una población que no refleja la realidad actual de la provincia.

En ese punto, Regueiro aclaró cómo es la situación de de la provincia de Neuquén. “Ninguna provincia crece como crece Neuquén en cantidad de habitantes”, señaló, y agregó que ese crecimiento también se traduce en una mayor presión sobre el sistema público de salud.

“Cada vez más gente lo utiliza, y eso nos obliga a estar permanentemente ajustando estrategias”, explicó. A la vez, recordó que las provincias no pueden comprar vacunas por su cuenta si no hay disponibilidad nacional, lo que limita la capacidad de respuesta ante la demanda.

AutoVac es una herramienta para ganar eficiencia, optimizar recursos y mejorar la cobertura sin sobrecargar los centros de salud. Es mucho más allá que un vacunación, aunque por ahora será una experiencia piloto.

“Nuestra intención es ver cómo funciona y, en base a eso, evaluar cómo seguimos”, indicó el ministro.

La continuidad del sistema dependerá de los resultados y de la respuesta de la comunidad, aunque ya anticipó que, en caso de sostenerse, no se implementará en zonas de alto tránsito durante los días hábiles para evitar inconvenientes.

La iniciativa forma parte de una política más amplia que busca ampliar los canales de vacunación. A los centros de salud y hospitales se sumaron en los últimos años escuelas, ferias y eventos populares. Ahora, la ruta se convierte en un nuevo punto.