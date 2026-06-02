Preocupación por el aumento de casos de gripe en Neuquén: intensifican la campaña de vacunación

La variante Influenza H3N2 es la predominante. Desde este lunes se amplía la cobertura; y la edad de las personas mayores para vacunarse baja de 65 a 60 años.

Como parte del Plan de Invierno ya en marcha, el ministerio de Salud de la provincia de Neuquén informó un aumento sostenido de consultas por enfermedades respiratorias en toda la provincia, por lo que llamó a la comunidad a no demorar la vacunación contra la gripe . Ahora todas las personas de 60 años en adelante pueden acceder a la vacuna antigripal de forma gratuita y libre en cualquier establecimiento público.

La vigilancia epidemiológica confirma que el virus predominante en el territorio es el de la gripe, con una marcada circulación de la variante Influenza H3N2. Si bien esta variante presenta mayor transmisibilidad, las autoridades aclararon que no se registran variaciones en los niveles de gravedad ni de letalidad respecto de temporadas anteriores. Sin embargo, el incremento en el volumen de consultas pone en relieve la importancia de anticiparse con la vacuna antes de que el período invernal alcance su pico.

Una vacuna más accesible contra la gripe

Se mantienen además los grupos priorizados: personal de salud y esencial, personas gestantes en cualquier etapa del embarazo y puérperas, niños y niñas de entre 6 y 24 meses; y personas de 2 a 59 años con factores de riesgo como diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas e inmunocompromiso.

Desde la cartera sanitaria se insistió en la urgencia de la convocatoria: vacunarse ahora, antes de que la circulación viral alcance su momento más alto, es la medida más efectiva para reducir el impacto de la temporada de gripe.

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Horarios de vacunación en Neuquén

Además de los hospitales, la vacunación antigripal está disponible en horario extendido de 8 a 20, en los centros de salud. En Neuquén capital, Confluencia atiende de lunes a sábados; Villa Florencia, los lunes, miércoles y viernes; Valentina Norte Rural, de lunes a viernes; y Valentina Sur, de lunes a sábados, excepto los jueves.

También vacunan Almafuerte los martes, jueves y sábados; Parque Industrial y San Lorenzo Sur los martes, miércoles y jueves; Sapere los lunes, miércoles y sábados; y Colonia Rural Nueva Esperanza los martes, miércoles, jueves; y los sábados cada 15 días.