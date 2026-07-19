Neuquén, líder indiscutido: así crece el empleo privado en la provincia

Con un salto del 7,1% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la provincia se posiciona primera en el país, según el Sistema Integrado Previsional Argentino.

Neuquén continúa liderando el crecimiento del empleo privado registrado en el país. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , la provincia registró una variación positiva del 7,1 por ciento entre noviembre de 2023 y abril de 2026, mientras que el empleo privado registrado a nivel nacional tuvo una caída cercana al 4 por ciento durante el mismo período.

Este crecimiento representa alrededor de 12.000 nuevos puestos de trabajo privado registrado en la provincia. Según explicó el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli , Neuquén pasó de aproximadamente 143.000 puestos de trabajo registrados al inicio de la actual gestión a cerca de 155.000 en la actualidad.

“Nos pone muy orgullosos saber que no solamente este año venimos superando al resto del país en términos interanuales, sino que también lo hacemos desde el inicio de la gestión”, destacó.

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia de Neuquén, Lucas Castelli, quien además copordina el programa Emplea Neuquén.

El crecimiento del empleo se da en un contexto de expansión de la actividad económica vinculada al desarrollo de Vaca Muerta y su impacto en distintos sectores de la economía provincial. El comercio continúa siendo uno de los principales generadores de empleo privado, con alrededor de 27.000 trabajadores, mientras que la actividad hidrocarburífera y la construcción también concentran una importante cantidad de puestos de trabajo.

Empleop en Neuquén: determinantes inversiones en Vaca Muerta

Castelli también vinculó el crecimiento del empleo con las decisiones adoptadas por el gobernador Rolando Figueroa en materia económica y de infraestructura. En este sentido, destacó el impulso a las inversiones, el desarrollo de Vaca Muerta y la continuidad de la obra pública en la provincia como factores que generan movimiento económico y nuevas oportunidades laborales en distintas localidades.

“Esto no se hace solo. Hay decisiones que ha tomado nuestro gobernador en materia económica, de inversión y de obra pública, que también generan movimiento económico y distintas fuentes de trabajo en cada rincón de Neuquén”, enfatizó.

"Nos enorgullece decir que Neuquén genera empleo, pero no sobra trabajo. Tenemos muchos neuquinos y neuquinas preparados, esperando una oportunidad" - Lucas Castelli. "Nos enorgullece decir que Neuquén genera empleo, pero no sobra trabajo. Tenemos muchos neuquinos y neuquinas preparados, esperando una oportunidad" - Lucas Castelli.

Este escenario también genera un aumento de la migración interna hacia la provincia. Según explicó Castelli, alrededor de 100 familias llegan semanalmente a Neuquén, lo que incrementa la demanda de vivienda, educación, salud, servicios y empleo.

“Neuquén siempre recibió a personas que vinieron a echar raíces y a buscar una oportunidad. No podemos ser una provincia separada del resto del país”, sostuvo el ministro. Sin embargo, remarcó que el crecimiento del empleo no significa que exista trabajo disponible para todas las personas que llegan a la provincia. En este sentido, pidió que quienes evalúen trasladarse lo hagan con información y, preferentemente, con una oportunidad laboral concreta.

Esperanza de una mejor calidad de vida para los neuquinos

“Nos enorgullece decir que Neuquén genera empleo, pero no sobra trabajo. Tenemos muchos neuquinos y neuquinas preparados, esperando una oportunidad”, afirmó.

Los proyectos shale en Neuquén que estén en territorio mapuche podrán someterse a una conuslta previa.

Frente a este escenario, Castelli destacó el trabajo que se realiza desde el gobierno provincial a través de políticas de formación e intermediación laboral, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad y vincular a las personas con las oportunidades que genera el sector privado.

El ministro remarcó que el desafío es acompañar el crecimiento económico de manera ordenada, para que la expansión de la actividad se traduzca en más oportunidades laborales y en una mejor calidad de vida para los neuquinos y neuquinas.