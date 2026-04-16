Desde 2023 se desploma el empleo privado a nivel nacional pero Neuquén es una excepción

A pesar de la caída nacional del empleo privado, Neuquén y Río Negro muestran un crecimiento, marcando una excepción al panorama general desde 2023. trabajo

Solo dos provincias argentinas lograr evitar a pérdida masiva de puestos de trabajo e n el sector privado desde noviembre de 2023. Una es Neuquén y la otra es Río Negro . Así lo indica un reporte sobre mercado laboral de la consultora Politikon Chaco.

"Si se comparan los volúmenes de empleo actual respecto a noviembre de 2023, m es previo al cambio de gobierno, a nivel país está aún 3,2% por debajo, lo que equivale a la pérdida de 206.262 empleos", señala el reporte privado elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo.

El informe indica que "entre las provincias, solo dos logran superar actualmente los niveles de noviembre 2023: Neuquén con 5,1% (+7.306 empleos) y Río Negro con 2,2% (+2.425 empleos)".

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Por el contrario, las veintidós jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, aunque muestran fuertes brechas en sus comportamientos.

El reporte señala que el descenso más leve se observa en Mendoza (-0,9%); mientras que, en el otro extremo, Tierra del Fuego (-13,2%) y Santa Cruz (-15,4%) presentan los descensos más fuertes.

Los datos son consistentes con el comportamiento de la actividad industrial, el comercio y la construcción, que son sectores que generan más mano de obra y que están en caída casi desde el mismo momento en que comenzó esta administración.

En cambio, los sectores que crecen como la minería y la energía no son demandantes de mano de obra intensiva. En Neuquén, el efecto Vaca Muerta, logra levantar los números del empleo.

Los datos a enero a nivel nacional

Por otro lado, según Politikon Chaco, en enero el empleo registrado en el sector privado no presentó variación relativa en la comparación mensual desestacionalizada (0,0%) aunque, en términos absolutos se registró una pérdida de 2.667 empleos respecto al mes de diciembre pasado. Así se registraron ocho meses consecutivos con caídas en ese nivel.

En esa línea, el volumen actual de empleo es el más bajo desde junio de 2022 y, por ende, es el más bajo en la actual gestión.

En función de ello, a diciembre del año pasado el desempleo subió a 7,5%. Gran parte de la pérdida de empleo asalariado registraron en empresas privadas se compensó con trabajos de tipo precarios a través de aplicaciones.