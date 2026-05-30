Desfile del Día de la Independencia: ¿se cancela este año?

El tradicional desfile podría cancelarse este año por recortes presupuestarios y tensiones internas entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

El tradicional desfile militar por el Día de la Independencia podría no realizarse este año. Aunque el Gobierno nacional todavía no confirmó la decisión, distintas fuentes del ámbito oficial y de las Fuerzas Armadas coinciden en que el evento enfrenta serias dificultades para concretarse en un contexto atravesado por recortes presupuestarios, reestructuración de partidas y tensiones internas dentro del sector.

La posibilidad de una nueva suspensión surge en medio de un escenario de ajuste en el Ministerio de Defensa. Por el momento, no existen indicaciones formales para iniciar la organización del acto, un proceso que habitualmente requiere varios meses de planificación y coordinación.

Desde la Casa Rosada sostienen que el desfile no figura actualmente dentro de la agenda operativa prevista para julio. En el ámbito militar, en tanto, aseguran que tampoco recibieron instrucciones para comenzar con los preparativos necesarios para un despliegue de gran magnitud.

Sin preparativos ni recursos asignados

La organización de un desfile militar implica movilizar efectivos desde distintos puntos del país, trasladar vehículos y equipamiento, coordinar la participación de aeronaves y garantizar dispositivos de seguridad. Además, demanda importantes recursos destinados a combustible, alojamiento, viáticos y logística general.

De acuerdo con fuentes castrenses, el actual escenario económico dificulta afrontar una operación de estas características. A los problemas presupuestarios se suman reclamos vinculados a salarios y otras cuestiones internas que afectan a las Fuerzas Armadas.

El antecedente de la suspensión en 2025

La posibilidad de cancelar nuevamente el desfile tiene un antecedente reciente. En 2025, el Gobierno decidió no realizar el acto con el argumento de reducir el gasto público. La medida llamó la atención porque apenas un año antes la gestión nacional había recuperado el desfile militar y lo había presentado como una actividad de fuerte valor institucional.

La última edición se desarrolló en 2024 sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad participaron el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas.

acto 9 de julio 2024

El operativo incluyó la presencia de efectivos provenientes de distintas provincias, además de aviones, helicópteros, tanques y vehículos de combate. Según distintas estimaciones, participaron cerca de 9.900 militares.

Un costo difícil de afrontar

Los números también aparecen como un factor determinante en la discusión. Datos oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública indican que el desfile de 2024 demandó una inversión superior a los 720 millones de pesos.

Gran parte de esos recursos se destinaron a combustible, transporte, alimentación y cuestiones logísticas relacionadas con el despliegue de las tres Fuerzas Armadas.

Distintos cálculos difundidos posteriormente señalan que, al considerar la inflación acumulada, un operativo similar podría acercarse actualmente a los 1.000 millones de pesos. En medio de la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo, ese monto aparece como uno de los principales obstáculos para repetir el evento.

Recortes en el área de Defensa

La discusión sobre el desfile se desarrolla en paralelo a una reducción de partidas dentro del Ministerio de Defensa. La Decisión Administrativa 20/2026 estableció recortes cercanos a los 49.000 millones de pesos en programas vinculados al alistamiento operativo, logística, equipamiento y adquisiciones estratégicas de las Fuerzas Armadas.

Las reducciones alcanzan al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, impactando tanto en proyectos de modernización como en tareas de mantenimiento e infraestructura. Entre las áreas afectadas figuran iniciativas relacionadas con la incorporación de helicópteros navales, equipamiento militar y logística antártica. También se redujeron partidas destinadas a combustibles y lubricantes.

suspenden desfile 9 julio

Especialistas del sector advierten que estas medidas profundizan una tendencia de restricciones presupuestarias que viene registrándose desde hace varios años y que repercute en la capacidad operativa de las fuerzas. A esto se suma el malestar existente por cuestiones salariales y por la situación de la obra social IOSFA.

Mientras ajusta distintas partidas, el Gobierno busca concentrar recursos en algunos proyectos considerados estratégicos.

Uno de ellos es la incorporación de los aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. La operación contempla un total de 24 aeronaves y apunta a recuperar la capacidad supersónica que el país perdió tras la salida de servicio de los Mirage. Los primeros ejemplares ya llegaron al país y el cronograma prevé entregas progresivas hasta el año 2028.

milei acto f16 (1)

Según trascendió desde fuentes oficiales, Javier Milei podría participar de las actividades centrales previstas en Tucumán, una alternativa similar a la adoptada durante 2025, cuando se optó por una conmemoración más austera y sin desfile militar.

Aunque el Gobierno todavía no oficializó una decisión, en el ámbito militar consideran que la falta de órdenes para iniciar el alistamiento y la ausencia de recursos asignados reducen considerablemente las posibilidades de que el tradicional desfile del 9 de Julio vuelva a realizarse este año.