Actos y homenajes por el 69° Aniversario de la Policía de Neuquén

Por la mañana hubo homenajes a la institución y, especialmente, a los caídos en servicio. El desfile tuvo lugar pasado el mediodía en la Isla 132.

En conmemoración del 69° aniversario de la Policía de la Provincia del Neuquén , este viernes se llevaron a cabo una serie de actos, homenajes a miembros de la institución y un desfile en la Isla 132 del que participaron las distintas unidades. Reunieron funcionarios provinciales, integrantes de la fuerza y representantes de distintas áreas del sistema de seguridad, en una jornada marcada por el reconocimiento, la memoria y la proyección institucional.

En un marco de profundo respeto institucional y marcado espíritu de pertenencia, se realizó este 17 de abril el acto central y desfile conmemorativo por un nuevo aniversario de la Policía de la Provincia del Neuquén, en la Isla 132.

La ceremonia comenzó pasadas las 12.30 y contó con la presencia de la Vicepresidente 1° de la Honorable Legislatura de la Provincia a cargo del poder ejecutivo Zulma Reina, Ministro de Seguridad Dr. Matías Nicolini, Diputada Nacional Karina Maureira, demás ministros de provincia, Diputados Provinciales, Intendentes, Secretario de Seguridad Licenciado Pablo Conforte, Jefe de Policía Comisario General Carlos Tomas Diaz Pérez, Subjefe de Policía Comisario General Walter San Martín, además de autoridades de gobierno, fuerzas armadas y de seguridad, Directores, oficiales, suboficiales, agentes, familiares y vecinos, quienes acompañaron este significativo acontecimiento que honra la trayectoria y vocación de servicio de la institución policial.

El acto protocolar comenzó con el tradicional pasaje de revista a las formaciones. Seguidamente, se entonaron los Himnos Nacional y Provincial para dar paso a la invocación religiosa por parte del Capellán Pablo Mardoni, tras lo cual se pronunciaron palabras alusivas a la fecha por parte del Sr. Jefe de Policía Comisario General Carlos Tomas Diaz Pérez, seguido del Ministro de Seguridad, resaltando el compromiso, la entrega y el profesionalismo de quienes integran la fuerza.

policía- aniversario- acto-3 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

"Su esfuerzo no pasa desapercibido"

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, transmitió un mensaje del gobernador de la provincia Rolando Figueroa, quien hizo llegar su reconocimiento a cada integrante de la fuerza por su vocación de servicio y su dedicación cotidiana. “Su esfuerzo no pasa desapercibido; son ustedes un pilar esencial en nuestra sociedad, y su compromiso con la seguridad es un ejemplo digno de reconocimiento para todos”, señaló.

Durante el acto también se puso en valor el rol silencioso, pero fundamental que cumple la Policía en la vida cotidiana“Hay aniversarios que se celebran y hay aniversarios que obligan a reconocer. Hoy no estamos solo conmemorando 69 años de historia, estamos poniendo en valor algo que muchas veces no se ve, pero que está todos los días, en cada rincón de Neuquén. Porque cuando la seguridad funciona, no se nota y esa invisibilidad -aunque parezca paradójico- es el mayor logro de una fuerza policial”, resaltaron.

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En la oportunidad, se destacó tanto el costado humano de la institución -presente en cada intervención cotidiana, desde asistir emergencias hasta acompañar a vecinos en situaciones críticas- como el proceso de transformación estructural que impulsa el Gobierno provincial.

Desfile y color en la Isla 132

El momento culminante de la jornada fue el tradicional desfile institucional, en el que participaron distintas unidades de la Provincia, exhibiendo uniformidad, capacidades operativas, equipamiento y formación, seguido del desfile de la flota automotriz, donde se presentaron los móviles y recursos logísticos que fortalecen el accionar diario de la fuerza.

Desde la Policía destacaron que "el paso firme y ordenado de los efectivos reflejó el orgullo de pertenecer a una institución que, desde hace 69 años, trabaja al servicio de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía neuquina".

policía- aniversario- acto-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Este nuevo aniversario reafirma el compromiso de la Policía del Neuquén con la sociedad, fortaleciendo su misión de proteger, prevenir y actuar con responsabilidad, en pos de una convivencia pacífica y segura para todos los habitantes de la provincia.

policía- aniversario- acto-4 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

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Actos por la mañana

En una mañana cargada de emoción y sentido de pertenencia, la Policía del Neuquén celebró su 69° aniversario con el tradicional Izamiento Matinal en la Plaza de armas “17 de Abril”. La institución, nacida en 1957, volvió a vestirse de gala para rendir homenaje a su historia, sus integrantes y especialmente a aquellos que ya no están.La ceremonia fue encabezada por el Ministro de Seguridad Dr. Matias Nicolini junto al Jefe de Policía, Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez, acompañado por el Subjefe de Policía, Comisario General Walter San Martín, integrantes del Consejo Asesor Superior, Directores, Subdirectores, Oficiales Superiores y Jefes, Suboficiales, Agentes, Cadetes, personal civil.

Durante el izamiento del pabellón Nacional, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañadas por los acordes de la Banda de Música de la institución, “Coronel José Manuel Olascoaga”.

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El cierre del acto estuvo a cargo del Jefe de Tropa de la Agrupación “17 de Abril”. Luego las máximas Autoridades Institucionales, llevaron a cabo recorrido y colocación de ofrendas florales en el Cementerio Central, Monumento al Policía de Territorio y Cenotafio a los caídos en cumplimiento del deber. Una jornada marcada por el respeto, la memoria y el compromiso con la vocación de servicio.

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