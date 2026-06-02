Obligaron al chofer de un colectivo de larga distancia a dejar su puesto por exceso de velocidad

Ocurrió este viernes por la mañana. La CNRT le retuvo la licencia al conductor involucrado. El colectivo tenía como destino a Neuquén.

Lo que debía ser un viaje habitual para un grupo de pasajeros terminó con una insólita intervención de las autoridades de transporte, cuando un chofer de un colectivo de larga distancia fue obligado a abandonar su puesto de trabajo luego de que se detectaran múltiples excesos de velocidad durante el trayecto.

La situación ocurrió este viernes por la mañana en una terminal de ómnibus. Además informaron que se retuvo la licencia de conducir del hombre.

El insólito hecho fue advertido por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de sus sistemas de monitoreo, que registraron infracciones reiteradas mientras la unidad avanzaba rumbo a la Patagonia.

Según la información difundida, el micro había partido desde Formosa y tenía como destino final la ciudad de Neuquén.

ON - Terminal Omnibus ETON (12).jpg Omar Novoa

Varias horas de infracciones

La CNRT comunicó que los registros electrónicos detectaron que el conductor, un hombre de 37 años, superó los límites permitidos en distintas oportunidades entre la 1 de la madrugada y las 10:19 de la mañana del viernes.

Ante la acumulación de infracciones, se dispuso un operativo de control en la terminal de ómnibus de Santa Rosa, en La Pampa, donde se interceptó la unidad antes de que continuara viaje.

ON - Terminal Omnibus ETON (6).jpg Omar Novoa

Al arribar al lugar, el chofer fue notificado de la infracción, quedó desafectado del servicio y se le retuvo la licencia profesional, tal como establece la normativa vigente para este tipo de faltas.

Los pasajeros tuvieron que esperar para seguir viaje

La medida obligó a detener momentáneamente el recorrido. Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes, los pasajeros permanecieron en la terminal a la espera de un nuevo conductor.

La empresa de transporte gestionó el reemplazo y, una vez finalizado el procedimiento administrativo, el colectivo pudo continuar viaje hacia Neuquén con un chofer habilitado.

¿Qué dice la normativa sobre los excesos de velocidad?

La medida adoptada por la CNRT está respaldada por la Resolución N.º 102/2008, que regula el sistema automático de control de velocidades máximas para los servicios de transporte de larga distancia.

La normativa establece que los colectivos no pueden superar los 90 km/h en rutas ni los 100 km/h en autopistas. Cuando los sistemas de monitoreo, ya sea mediante tacógrafos o dispositivos GPS, detectan excesos de velocidad, la infracción es considerada una falta grave.

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En esos casos, la CNRT puede disponer de manera inmediata la retención preventiva de la Licencia Nacional de Conducir Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) del conductor involucrado. Además, la empresa de transporte queda obligada a designar un reemplazante en un plazo máximo de dos horas.

Si la compañía no cumple con esa exigencia, el organismo tiene facultades para paralizar el servicio, además de aplicar las sanciones económicas correspondientes.

Desde la CNRT destacaron que este tipo de controles permiten detectar conductas riesgosas antes de que deriven en siniestros viales, especialmente en servicios de larga distancia donde la seguridad de decenas de pasajeros depende del cumplimiento de las normas de tránsito.