Se peleó con su pareja, se fue de la casa y dejó abandonada una camioneta con armas de fuego

Una situación de lo más inusual se dio en la tarde del lunes en San Martín de los Andes. El caso quedó a cargo de la fiscalía única de esa localidad cordillerana.

Un insólito incidente ocurrió el lunes por la tarde en el barrio Las Rosas de San Martín de los Andes . Los efectivos de la Comisaría 43 del barrio El Arenal intervinieron ante el llamado de una joven mujer que denunció la desaparición de su expareja y el hallazgo de dos armas de fuego en el interior de la camioneta , que el hombre habría dejado abandonada.

El comisario Orlando Cruz, jefe de la comisaría 43 del barrio El Arenal de San Martín de los Andes informó a LM Neuquén que una mujer de 25 años denunció ante la Policía que “ella habría tenido una discusión con su pareja el día viernes, quien se retira del domicilio y le bloquea el teléfono”. El lunes encontró la camioneta Toyota Hilux estacionada en la intersección de las calles Buenos Aires y Gabriel Saurel, en el barrio Las Rosas, a unos 6 kilómetros del casco céntrico de San Martín.

La mujer les dijo a los efectivos que el vehículo era de ambos. Aseguró que había encontrado en el interior dos armas de fuego. Una vez que acudieron los policías al lugar constataron que la camioneta estaba abierta, lo que se supone que la mujer contaba con una copia de la llave de la Hilux.

“Ella reconoció una de las armas como propiedad de su expareja un arma larga tipo rifle calibre 22, pero desconocía la procedencia de la otra, una pistola de 9 mm. Además de las armas, se encontraron municiones", agregó.

comisaría 43 - SMA.jpg Google Maps

Qué delito cometió

Cruz señaló que inmediatamente se dio intervención a la división criminalística de la Dirección de Seguridad Lagos del Sur, que procedió al secuestro de las armas y de la camioneta. Todo esto fue dispuesto por la fiscalía única de San Martín de los Andes, a cargo de la doctora Inés Gerez.

El comisario relató que la mujer no manifestó agresión física de parte de su -hasta entonces pareja- aunque admitió que hubo una discusión. "Como él se había retirado el domicilio, ella quería radicar una denuncia de prohibición de acercamiento, algún tipo de restricción hacia él", señaló.

En ese momento no contaban con mayores datos del hombre, que tendría un par de años más que la joven, La fiscalía el lunes por la noche dispuso que se lo busque. Dieron con su paradero en la mañana de este martes.

"Seguramente la fiscalía lo citará y le hará presentar los papeles de portación de armas y de propiedad", dijo y agregó que se verá si es legítimo usuario y se determinará si esas armas son legales o no. El comisario indicó que se activaron los protocolos, convocaron al personal de criminalística, quienes procedieron al secuestro de las armas como así también del vehículo.

De aquí en adelante, queda a disposición de la fiscalía de acá de San Martín de los Andes, a cargo de la doctora Inés Gerez.

Fue una situación, al menos, rara la que se dio en las afueras de la localidad cordillerana.