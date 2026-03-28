Violó una perimetral, amenazó a su expareja de muerte y quedó detenido

El fuero de Familia había dispuesto las primeras medidas que fueron incumplidas y ahora la fiscalía penal intervino.

Un hombre de Neuquén fue acusado por tras cometer un grave episodio de violencia de género : violó una perimetral impuesta por la Justicia para amenazar de muerte e intentar agredir a su expareja en un lugar público. Quedó detenido por pedido de la fiscalía .

Según relató Medina durante la audiencia, el episodio ocurrió el 22 de marzo cerca de las 13, en una sucursal de un supermercado ubicada en la zona oeste de la ciudad. Allí, el imputado interceptó a su expareja, intentó agredirla con un cabezazo y le profirió amenazas de muerte delante de otras personas.

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Violento atrapado

Afortunadamente, la mujer logró esquivar la agresión y el acusado se retiró del lugar. No obstante, la víctima dio aviso de lo ocurrido y el violento fue localizado minutos después por personal policial mediante el sistema de monitoreo de la tobillera electrónica que tenía colocada. Es que justamente, regía contra el agresor una prohibición de acercamiento de 900 metros a la mujer y se le había colocado la tobillera en el marco de esa causa, llevada por el fuero de Familia, medida que incumplió al momento del hecho.

Por todo esto, el fiscal le atribuyó los delitos de amenazas en concurso real con desobediencia a una orden judicial, en carácter de autor. La imputación se sustenta en el testimonio de la víctima, la intervención policial y los registros del dispositivo dual que acreditan su presencia en el lugar, además de otras pruebas en proceso de recolección, como cámaras de seguridad y testigos.

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de un mes y dispuso la prisión preventiva por el mismo término, al considerar que existen riesgos para la integridad de la víctima y que las medidas previas resultaron insuficientes.

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Un policía le sacó el arma reglamentaria a su pareja y la golpeó

A fines de febrero pasado, un policía fue acusado por un grave hecho de violencia de género. El episodio generó revuelo por estar protagonizado por dos miembros de la Policía provincial. El agresor le quitó el arma reglamentaria a su pareja y la agredió con ella. La fiscalía ya lo acusó y, aunque permanecerá en libertad, se le impusieron varias medidas cautelares, que incluyen el retiro de su arma.

En una audiencia, el funcionario del Ministerio Público Fiscal, Federico Ocejo fue quien formuló cargos contra el efectivo policial en cuestión.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2026, alrededor de las 3 de la madrugada, en una vivienda de Cutral Co. Tras una discusión por un mensaje de texto, el imputado —identificado como "A.L.O."— tomó el arma reglamentaria de su pareja (también integrante de la fuerza) y la golpeó en el rostro.

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Luego, la agredió con golpes de puño, la tomó de los cabellos y la empujó contra un sillón. En la cocina, durante un forcejeo, la mujer sufrió un corte en un dedo cuando el acusado manipuló un cuchillo tipo serrucho.

Finalmente, al retirarse del domicilio, el violento se apoderó del arma reglamentaria de la víctima.

La mujer requirió asistencia, denunció lo ocurrido y fue atendida por personal médico del hospital local. El certificado médico constató diversas lesiones, entre ellas hematomas y escoriaciones en el rostro, cuero cabelludo y manos.