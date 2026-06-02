Cutral Co: una causa de drogas acorraló a un comerciante pero salió a flote

En un primer momento, enfrentó una acusación grave por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Sin embargo, varió la calificación y, cuando ya tenía que ir a la cárcel, recibió otra buena noticia.

El comerciante de Cutral Co fue investigado por la División Antinarcóticos de la Policía provincial.

Un comerciante oriundo de la ciudad neuquina de Cutral Co tuvo un tercer golpe de suerte en una causa por droga s y frente a una nueva presentación de su defensa, podrá cumplir su castigo en su casa, con una autorización para salidas laborales.

El hombre con domicilio en el barrio Brentana fue investigado por los integrantes de la División Antinarcóticos de la Policía provincial . A partir de escuchas, los investigadores consideraron que el sospechoso estaba ligado a actividades de narcomenudeo.

El procedimiento se remonta a principios de octubre de 2023. Luego de reunir distintos elementos de prueba, los efectivos de Antinarcóticos solicitaron una autorización para allanar una propiedad ubicada sobre calle Sáenz Peña, en Cutral Co. Desde la justicia federal no se pusieron objeciones y las fuerzas de seguridad hicieron un gran despliegue en la tarde del 20 de octubre de 2023.

Los resultados fueron positivos y, por ejemplo, en una camioneta Toyota, fueron hallados más de un centenar de envoltorios con cocaína. En tanto, en la vivienda, se encontraron balanzas digitales y más de dos millones de pesos en efectivo.

kiosco narco cutral co La División Antinarcóticos investigó al hombre bajo sospecha por narcomenudeo.

Por otro lado, fueron incautadas dos potentes armas cortas: un revólver Magnum 357 y una pistola Taurus, de 9 milímetros.

Tras el despliegue policial, la fiscalía imputó al hombre por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de uso civil condicional. En el caso de la Taurus, se le atribuyó la acusación de encubrimiento por receptación.

De venta de drogas a tenencia simple

El proceso contra el comerciante atravesó distintas instancias y, durante el presente año, la fiscalía y la defensa particular acordaron realizar un juicio abreviado donde el hombre, de 31 años, aceptaba su responsabilidad penal.

La parte acusadora resaltó que los elementos de prueba para atribuirle al imputado la venta de drogas no fueron suficientes y que, frente a esta situación, debía considerarse la figura de tenencia simple de estupefacientes. De esta forma, tuvo su primer golpe de suerte al evitar una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Igualmente, la fiscalía remarcó que el acusado no tenía excusas en relación a las dos armas secuestradas debido a que no contaba con la documentación respaldatoria para su tenencia.

Las drogas y el dinero secuestrado por la División Antinarcóticos de Zapala. La División Antinarcóticos de Zapala fue la encargada de incautar la droga tras el siniestro que sufrió el narco de Cutral Co.

Finalmente, a pesar del alivio en el cambio de calificación por la droga hallada, el hombre de Cutral Co, identificado como Roberto Alejandro González, recibió la mala noticia de que se iban a tener presente sus viejos antecedentes en la justicia provincial, con una condena de tres años de tipo condicional por los delitos de lesiones graves agravadas por el empleo de arma de fuego de guerra y tenencia ilegal de arma de fuego de guerra. El castigo se remontaba al 9 de febrero de 2019.

Un antecedente que no lo ayudó

Frente al antecedente grave del 2019, la fiscalía solicitó que se le impongan a González 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y que los más de 2 millones de pesos en efectivo secuestrados sean destinados al servicio de adicciones del hospital Castro Rendón.

En cuanto a la camioneta Toyota, donde fue hallada la droga, tuvo su segundo golpe de suerte y la fiscalía evaluó que debía ser restituida porque se modificó la calificación del delito.

El juez federal que intervino en la audiencia se limitó a homologar lo acordado entre las partes y dictar la correspondiente parte resolutiva.

El tercer golpe de suerte

El fallo se definió a principios de mes pasado y, sin demorarse, la defensa hizo un reclamo para que cumpla prisión domiciliaria. El pedido se resolvió en el cierre de la semana que pasó y González tuvo un tercer golpe de suerte: no irá a la cárcel y podrá cumplir el castigo en su casa, con autorizaciones para salir y trabajar a diario en su comercio.