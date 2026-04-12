Narcomenudeo: lo condenaron el año pasado y ya pretende salidas transitorias

El hombre, que está preso en Senillosa, cumple un castigo unificado de 8 años. Entre las particularidades, es representado por un abogado que también está bajo investigación.

En la actualidad, Claudio "Guata" Sanhueza permanece alojado en la cárcel federal de Senillosa.

Mientras San Martín de los Andes sigue con atención las novedades del último golpe a narcos de esa ciudad, un viejo delincuente intenta volver a las calles a pesar de que la sentencia condenatoria en su contra por venta de drogas es muy reciente.

El condenado que hizo un reclamo de salidas transitorias es el conocido Claudio “Guata” Sanhueza , quien en 2024 se las arregló para liderar un kiosco narco a pesar de que se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.

La solicitud del narco que permanece alojado en el complejo carcelario V de la localidad de Senillosa se efectuó ante el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal (TOF). Apelando a la ley más benigna, la defensa particular del narco hizo un intento para que contemple el otorgamiento del beneficio.

Sin embargo, la fiscalía mostró su total rechazo y solo aceptó que Sanhueza sea examinado por el Cuerpo Médico Forense debido a que su defensor argumentó que el encierro agrava sus condiciones de salud.

El cabo ocultaba 10 ladrillos de cannabis en la casa de sus padres. A la hora de revisar el auto, los efectivos encontraron marihuana hasta en los guardabarros.

El juez que intervino mostró su opinión coincidente con la fiscalía en relación a analizar el otorgamiento de salidas y aceptó que el preso sea revisado para confirmar la situación de su salud.

Sanhueza fue objeto de una minuciosa investigación por parte de la División Antinarcóticos Sur de la Policía.

La investigación enfocada en varios kioscos narco que supuestamente funcionaban en los barrios Kaleuche y Chacra IV demandó un importante despliegue y hasta la utilización del denominado “agente revelador”, que hizo una compra simulada de droga.

Se incautaron más de 10 kilos de drogas

El procedimiento fue un éxito en materia de secuestro de drogas y otros elementos de prueba como balanzas y destacadas sumas de dinero en efectivo. Además, fueron apresados los principales sospechosos, entre los que se destacaba el Guata Sanhueza.

Los allanamientos se realizaron el 23 de marzo de 2024 y los efectivos de Antinarcóticos consiguieron incautar más de 10 kilos de marihuana y medio kilo de cocaína. Una de las situaciones llamativas fue que Sanhueza se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria pero igualmente se las arregló para comercializar drogas.

Como ocurre con otros narcos, la actividad ilegal se ocultaba bajo la fachada de un negocio denominado Addad.

En cuanto a los sospechosos, fueron detenidos Sanhueza y otras cuatro personas.

kiosco narco4-san martín '24 (1).jpg La Policía no solo logró secuestrar una importante cantidad de armas de fuego sino también un total de 7 armas de fuego. Gentileza Policía del Neuquén

De forma inicial, se había fijado la realización de un juicio oral ante el TOF. Sin embargo, la fiscalía y la defensa particular de los cinco involucrados presentaron un acuerdo.

La pena más abultada recayó en Sanhueza, a quien se le impusieron 5 años de cárcel por la venta de drogas. Asimismo, como acumula otra condena de la justicia provincial de 7 años y medio, se le unificaron los castigos en 8 años.

El polémico abogado defensor del Guata

También, en el proceso que tuvo como protagonista a Sanhueza, recibió una pena efectiva un hombre identificado como José Aníbal Burgos, quien fue engañado por el agente revelador y le vendió cocaína. Se le atribuyó el delito de suministro oneroso de estupefacientes y se le impuso un castigo de 4 años de cárcel.

En tanto, otra las curiosidades que envuelven al Guata Sanhueza es que su abogado defensor es nada más ni nada menos que otro hombre hoy bajo la lupa por presunto narcotráfico: Facundo Trova.