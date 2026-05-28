Buscaban a una persona desaparecida y demoraron a dos personas en pleno intento de robo

Ocurrió este último miércoles por la tarde. La Policía detectó movimientos extraños y activó el operativo.

Los dos sospechosos fueron demorados en pleno centro.

Un operativo de búsqueda por una persona desaparecida llevado adelante por la Policía de la provincia de Neuquén terminó de una sorpresiva manera cuando los efectivos detectaron a dos personas con movimientos sospechosos.

La insólita actitud derivó en una serie de tareas para demorarlos y el posterior secuestro de un inhibidor de señal de alarmas.

La intervención ocurrió este miércoles por la tarde en pleno centro de la capital neuquina y permitió frustrar lo que las fuerzas de seguridad sospechan que pudo haber sido un intento de robo de vehículos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste cerca de las 14:10, mientras los efectivos desarrollaban tareas de observación vinculadas a otra causa.

En ese contexto, los investigadores detectaron movimientos sospechosos entre los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux y dos hombres que caminaban por la zona de Ameghino y Santa Fe.

demoras con inhibidor de alarmas en neuquen 2

Maniobras sospechosas

Según informó la Policía, uno de los sospechosos realizó señas hacia el conductor de la camioneta y luego comenzó a desplazarse por distintas calles céntricas.

Los efectivos decidieron seguir discretamente sus movimientos y observaron que el hombre se detuvo sobre el bulevar de Avenida Argentina, donde manipulaba distintos elementos dentro de su campera mientras mantenía una comunicación telefónica.

Ante las sospechas, los investigadores procedieron a identificarlo. En ese momento cayó al suelo un destornillador y un equipo inhibidor de señal que se encontraba encendido.

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por delincuentes para bloquear el cierre remoto de vehículos y facilitar robos sin que los propietarios adviertan la maniobra.

Policia Neuquen Generica

Intento de huida

Tras el hallazgo, los investigadores solicitaron apoyo y varios móviles policiales se sumaron al procedimiento.

Mientras se realizaban las actuaciones, los efectivos continuaron con la búsqueda del segundo sospechoso, quien coincidía con las características observadas durante el seguimiento inicial.

Minutos después fue localizado en inmediaciones de las calles San Juan y Buenos Aires.

Al advertir la presencia policial intentó retirarse rápidamente del sector, aunque finalmente fue interceptado y demorado por los uniformados.

Causa abierta y secuestro de elementos

Por disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, ambos hombres fueron notificados en una causa por tentativa de hurto.

Además, se secuestraron el inhibidor de señal, el destornillador y otros elementos de interés para la investigación.