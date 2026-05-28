Estas son las flores que hay que poner como centro de mesa para atraer la riqueza

Según el Feng Shui, estas flores ubicadas como centro de mesa atraen la riqueza . ¿De cuáles se trata?

Las flores que hay que poner como centro de mesa para atraer la riqueza

En líneas generales, el arte del Feng Shui consiste en armonizar nuestro entorno con el entorno natural. Así, determinados artículos pueden ayudar tanto a la buena suerte como así también atraer la riqueza . Aquí te contamos todo sobre unas flores especialmente singulares, que ubicadas como centro de mesa -precisamente- atraen la abundancia . ¿De cuáles se trata?

Entre otros artículos que el Feng Shui sugiere para atraer la buena suerte pueden mencionarse una pintura con agua; un acuario de peces; un bambú de la suerte; un loto de cristal o un carillón de viento de metal.

La flor que, según el Feng Shui, está asociada a la abundancia es el girasol . Y es que los girasoles representan crecimiento, vitalidad y expansión . Ubicados correctamente como centro de mesa, cumplirán un rol importante en la circulación de energía en el hogar.

El arte del Feng Shui consiste en armonizar nuestro entorno con el entorno natural.

Según la filosofía de Feng Shui, el color amarillo de los girasoles está vinculado al elemento fuego y a la energía del sol, símbolos tradicionales de prosperidad, éxito y claridad mental.

De acuerdo a la mirada de los especialistas, colocar a los girasoles en el centro de la mesa ayuda a irradiar esa energía hacia todos los ambientes del hogar. Por otra parte, al girasol se lo se asocia con la estabilidad y la confianza.

Específicamente, para el Feng Shui el girasol mira hacia la luz, hecho que se se interpreta como una búsqueda constante de oportunidades, progreso y crecimiento.

Cómo poner los girasoles en el centro de mesa para atraer la riqueza

Para el Feng Shui, el centro de mesa es un punto estratégico en el hogar, puesto que este simboliza el corazón de cada casa. Por ello es que los girasoles ayudan a distribuir energía positiva de manera equilibrada.

Un dato clave: como el agua representa el flujo del dinero y las oportunidades , es fundamental cambiarla con frecuencia y mantener el recipiente impecable.

y las , es fundamental cambiarla con frecuencia y mantener el recipiente impecable. Tal como se recomienda con otras flores , los girasoles deben colocarse en un florero con agua limpia. Además, se sugiere emplear un florero de vidrio.

, los deben colocarse en un florero con agua limpia. Además, se sugiere emplear un florero de vidrio. Emplear un número impar de flores y evitar combinarlas con especies secas o artificiales si el objetivo es el de atraer riqueza.

estas-flores-atraen-la-buena-fortuna-dentro-del-hogar Los girasoles representan crecimiento, vitalidad y expansión.

Amén de los girasoles, otras plantas pueden contribuir a equilibrar el Feng Shui de cada hogar: