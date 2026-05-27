Familias de Parque Industrial de Neuquén accedieron a la vivienda propia

Se trata de soluciones habitacionales que fueron financiadas por el gobierno provincial. La obra contó con una inversión superior a los 296 millones de pesos.

El ministerio de Infraestructura entregó tres viviendas en la ciudad de Neuquén, las cuales fueron ejecutadas a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo ( IPVU ), perteneciente a la Secretaría de Vivienda y Hábitat.

Se trata de unidades Tipo II que poseen una superficie cubierta de 57 metros cuadrados aproximadamente, y están compuestas por cocina-comedor, baño y dos dormitorios. Cada unidad cuenta con los artefactos e instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas sin conexión a las redes.

La obra demandó una inversión total de 296 millones de pesos y fue financiada con fondos provinciales. Los trabajos permiten mejorar la calidad de vida de la población, generando incorporación de mano de obra local y fortaleciendo las economías regionales a través de la inversión en infraestructura básica.

Esta entrega se suma a las más de 8.700 soluciones habitacionales que el gobierno de la Provincia está ejecutando en todo el territorio neuquino para reducir el déficit habitacional y garantizar que más familias accedan a la seguridad jurídica y la tranquilidad del techo propio. En la capital, además, se encuentran en ejecución más de 450 viviendas, consolidando el avance de las políticas habitacionales en la localidad.

Estas acciones se encuentran dentro del programa Neuquén Habita, que prevé el desarrollo de más de 20.000 soluciones habitacionales en toda la provincia, abarcando tanto obras en ejecución como soluciones que se encuentran actualmente en gestión, a través del trabajo conjunto con municipios, comisiones de fomento y diversos organismos.

Entrega de viviendas (1)

El programa que impulsa el Gobierno de la Provincia incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de lotes con servicios, infraestructura y mensuras, entre otros proyectos.

De este modo, se busca garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda, promover desarrollos planificados y acompañar el crecimiento poblacional con infraestructura adecuada en cada rincón de la Provincia.

Entrega de viviendas (2)

Otra entrega de viviendas a ocho mujeres en situación de alta vulnerabilidad

El pasado mes de abril, el Estado provincial concretó la entrega de ocho viviendas en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén, destinadas a mujeres jefas de hogar. La ejecución del proyecto requirió una inversión superior a los 1.365 millones de pesos, financiado íntegramente por la Provincia. Se trató de una iniciativa de alcance limitado, cuya implementación concluyó con esta entrega.

Según se informó oficialmente, el programa tuvo como eje central brindar herramientas concretas a mujeres en situación de alta vulnerabilidad social, permitiéndoles, a través de la capacitación, convertirse en protagonistas de la construcción de sus propios hogares.

En este marco, las ocho mujeres no solo accedieron a una solución habitacional, sino que también adquirieron conocimientos en oficios relacionados con la construcción, fortaleciendo sus oportunidades de inserción laboral y desarrollo económico.

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Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa fue su carácter intersectorial, ya que articuló el trabajo de las áreas de Mujeres y Diversidad, junto al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU-ADUS) y la Universidad Nacional del Comahue, consolidando un abordaje integral que combinó formación, acompañamiento y acceso a derechos.

"De este modo, el Estado provincial llevó adelante una política que trascendió la asistencia inmediata, apostando a la autonomía y a la construcción de proyectos de vida sostenibles en el tiempo", se informó desde el Ejecutivo neuquino.