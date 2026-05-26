Pago de sueldos a estatales de Neuquén: confirman la fecha de cobro de mayo

El Gobierno de la Provincia del Neuquén dio a conocer la fecha en que abonará los sueldos correspondientes a mayo. Cobrarán todos los trabajadores estatales y los jubilados.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén dio a conocer la fecha en que abonará los sueldos correspondientes a mayo de todos los trabajadores estatales, así como también los haberes de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En ese sentido, anunció que los haberes serán acreditados este viernes 29 de mayo en las cuentas que los trabajadores de los ministerios, administración central, entes públicos, Educación y demás, poseen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

Desde la secretaría de Prensa y Comunicación se destacó que también fue decisión del gobernador Rolando Figueroa que los sueldos se abonen antes de la finalización del mes, "acción que es posible en virtud de la transparencia, eficiencia y cuidado extremo en la administración de los recursos del Estado".

A su vez, el Ejecutivo destacó que "la eliminación de los gastos innecesarios, la erradicación de los privilegios, la reducción de la planta política y las distintas estrategias relacionadas con la austeridad y el desarrollo equilibrado de la provincia, no sólo permitieron achicar la deuda pública heredada en dólares, sino también invertir en infraestructura y en el fortalecimiento de las áreas esenciales de Salud, Educación y Seguridad".

Cajeros automáticos Para concretar el robo, la hija le mentía a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

Municipales de Neuquén firmaron el acuerdo salarial

El pasado viernes, la Municipalidad de Neuquén firmó un nuevo acuerdo de recomposición salarial con el sindicato Si.Tra.Mu.Ne, que tendrá vigencia hasta abril de 2027 y garantizará la actualización automática de los salarios de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de incorporar incrementos escalonados para recomponer los haberes de los trabajadores municipales.

El secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Martín Hurtado, explicó que el convenio completa el acuerdo salarial firmado el año pasado y recordó que el primer trimestre de 2026 ya se había liquidado con la actualización correspondiente a enero, febrero y marzo, percibida con los haberes de abril.

Por su parte, el secretario general de Si.Tra.Mu.Ne, Luis Ríos, valoró la predisposición de la gestión y destacó que lo más importante del acuerdo es “mantener el índice del IPC”. Además, aseguró que “es un buen acuerdo”. Y agradeció a la gestión del intendente Mariano Gaido: “Lo que más valoro es que siempre se interesaron en la estabilidad de los trabajadores y de sus familias”.

Municipalidad de Neuquén

Hurtado detalló que continuará vigente el mecanismo de actualización trimestral por IPC. La variación de abril, mayo y junio impactará en los haberes de julio; la de julio, agosto y septiembre se aplicará en octubre; y la correspondiente a octubre, noviembre y diciembre se liquidará en enero.

Además, el acuerdo incorpora una recomposición adicional del 11 por ciento, distribuida en distintas etapas: un 3 por ciento en junio, otro 3 por ciento en septiembre, un 3 por ciento en noviembre y un 2 por ciento en enero.

“De esta manera completamos el IPC para sostener la variación inflacionaria y además incorporamos este 11 por ciento para actualizar o recomponer los haberes de los trabajadores”, expresó el secretario.

Hurtado recordó que durante el año pasado también se había firmado un convenio similar, que incluyó una recomposición salarial adicional del 11 por ciento.

El funcionario indicó además que este acuerdo salarial se complementa con otras medidas impulsadas por el municipio, como la recategorización de trabajadores, los pases a planta permanente para empleados con más de tres años de antigüedad y desempeño favorable, y la incorporación de nuevo equipamiento para distintas áreas operativas.