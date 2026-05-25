Cayó un ladrón con un verdadero botín tecnológico en pleno centro neuquino

El hombre había entrado a varios domicilios antes de ser atrapado por los efectivos policiales. Las cámaras fueron fundamentales.

Un hombre de 32 años fue demorado durante la madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Neuquén luego de ser sorprendido con una gran cantidad de objetos presuntamente robados , muchos de ellos equipos tecnológicos de altísimo valor.

Todo comenzó pasadas las 5:45, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron a una vivienda de calle Elordi, tras un alerta del Centro de Operaciones Policiales. El dueño de casa aseguró haber escuchado ruidos en el patio y, al revisar, descubrió que le habían robado un par de zapatillas rojas marca Skechers.

Las cámaras de monitoreo urbano fueron clave: operadores detectaron a un individuo vestido con ropa oscura, mochila negra y gorra caminando en actitud sospechosa por inmediaciones de Sargento Cabral. Patrulleros lograron interceptarlo en la esquina de Brentana y Sargento Cabral.

El botín del ladrón

Al identificarlo, los policías encontraron en su poder un verdadero botín: una videocámara Canon, una cámara Nikon profesional, dos drones, una notebook gamer, tres teléfonos celulares de alta gama, mochilas y otros objetos de valor, además de las zapatillas denunciadas horas antes.

Robo en casas centro

La situación tomó aún más gravedad cuando, durante un rastrillaje por el sector, los uniformados hallaron una vivienda con el portón abierto sobre calle Brentana. El propietario, que dormía al momento del procedimiento, descubrió que varios de los elementos recuperados habían sido robados de su domicilio mientras descansaba.

La fiscal de Robos y Hurtos, Dra. Silvia Garrido, ordenó finalmente el secuestro de todos los elementos y nuevas medidas judiciales sobre el demorado, quien además podría estar vinculado a otros hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en la capital neuquina.

Cayó un delincuente que trataba de robar un auto con un inhibidor en pleno centro neuquino

Actuaban en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Un llamado telefónico puso en alerta a la Policía sobre dos delincuentes que estaban intentando robar vehículos utilizando inhibidores en inmediaciones de Belgrano e Yrigoyen.

En las últimas horas se llevó a cabo un importante procedimiento preventivo por personal de la Brigada Oficina de Investigaciones Zona Noreste que permitió demorar a un hombre y secuestrar un presunto inhibidor de señal, elemento utilizado habitualmente para cometer robos en vehículos estacionados.

robos- inhibidor- Neuquén Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Este intento de robo tuvo lugar la noche del viernes pasado sobre calle Yrigoyen, cuando efectivos policiales realizaban tareas investigativas en la zona céntrica. En ese momento, el Centro de Operaciones Policiales los puso en aviso sobre dos sospechosos que, según un llamado telefónico, intentaban abrir vehículos utilizando inhibidores de alarmas.

De forma inmediata, el personal comenzó un rastrillaje preventivo y logró visualizar a un sujeto con características coincidentes con las aportadas. Además, según informaron, el hombre era conocido por los uniformados dado que contaba con antecedentes vinculados a delitos bajo la modalidad de uso de inhibidores. El delincuente intentó darse a la fuga tras advertir la presencia policial.

Al ser interceptado, el sospechoso arrojó un objeto entre unos canteros lindantes, aunque posteriormente "fue alcanzado y reducido mediante el uso racional de la fuerza por parte del personal policial".

Se llevó adelante una búsqueda en el sector donde el sujeto había descartado elementos, con la colaboración de motoristas de la Comisaría Primera, y se logró dar con un aparato tipo handy color negro, compatible con dispositivos utilizados para inhibir señales de cierre centralizado de vehículos.

Posteriormente, el demorado fue trasladado a la unidad policial, mientras que los efectivos realizaron las diligencias correspondientes y dieron intervención a la fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del elemento y la notificación de la imputación en una causa por investigación, recuperando luego la libertad supeditada.