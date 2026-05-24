Neuquén y Río Negro resisten: qué dice el último informe sobre el cierre de empresas en el país

Una es la única que creció en la era Milei y la otra encabezó el último registro intermensual. A nivel nacional, la caída ya supera a la de la pandemia.

El centro de estudios Fundar presentó un nuevo informe sobre la variación en la cantidad de empresas en las distintas provincias de la República Argentina. Neuquén es la única provincia argentina que registró un aumento en la cantidad de empresas desde que asumió el gobierno de Javier Milei , en diciembre de 2023 y Río Negro fue la que mostró un mayor crecimiento en el último corte intermensual.

La fuente considera como empresa a toda persona física o jurídica que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia, con excepción del personal doméstico. Los datos del último informe —publicado en mayo de 2026 y correspondiente a febrero de ese año— muestran que Neuquén es la única provincia del país que creció en los tres períodos de análisis: el último mes, el último año y desde el inicio del gobierno actual.

Desde noviembre de 2023 —mes previo a la asunción de Milei— Neuquén acumula un alza del 2,1% en su cantidad de empresas . En la comparación interanual registró un crecimiento del 0,52% , siendo la única excepción positiva frente a caídas generalizadas en el resto del país. Y en el último mes relevado sumó 57 empresas , un incremento del 0,6% respecto a enero.

INTERANUAL

Río Negro también aparece como una provincia que marcha a contramano de la tendencia nacional. En febrero fue la jurisdicción que más creció en términos porcentuales en todo el país: sumó 137 empresas, un alza del 1,43% respecto al mes anterior. Si bien su desempeño acumulado desde el inicio del gobierno no llega al nivel de Neuquén, su evolución reciente la ubica entre las más dinámicas del mapa empresarial argentino.

INTERMENSUAL

Caída generalizada

El contraste con el resto del país es marcado. Según el mismo informe de Fundar, en febrero cerraron 257 empresas a nivel nacional respecto al mes anterior. Es el 17° mes consecutivo de caída intermensual. En términos interanuales, la reducción llega a 13.163 empresas en los últimos doce meses, una contracción del 2,6%.

Desde que asumió el gobierno de Milei, Argentina acumula la pérdida de 24.437 empresas, equivalente al 4,8% del total. Fundar señala que se trata de la peor caída registrada en los primeros 27 meses de cualquier gobierno desde que existen datos comparables, superando incluso el impacto de la pandemia de COVID-19. De las 24 provincias, 23 registran caídas acumuladas desde diciembre de 2023.

Análisis sectorizado

A nivel sectorial, 12 de los 19 rubros mostraron una caída intermensual. Los más golpeados desde el inicio del gobierno son transporte y almacenamiento (-15,7%, 6.193 empresas), inmobiliarios (-11,98%, 3.555 empresas) y construcción (-9,6%, 2.089 empresas).

sectorizado

En el cálculo interanual son 13 los rubros que cayeron. Lo mismo en la medición desde el inicio del Gobierno de Javier Milei con Transporte y almacenamiento: -15,7% (6.193 empresas), Inmobiliarios: -11,98% (3.555 empresas) y Construcción: -9,6% (2.089 empresas); como los sectores más afectados.

Entre los pocos sectores con saldo positivo en el último año se destacan servicios administrativos, salud y petróleo y minería, que registró un alza interanual del 0,48%, con impacto directo en la región.