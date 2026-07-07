Revocaron el archivo de una causa por contaminación cerca del lago Mari Menuco.

Un juez ordenó continuar con la investigación. Los análisis detectaron sustancias potencialmente vinculadas a la actividad hidrocarburífera en valores superiores a los permitidos.

La Justicia rechazó el cierre de una causa por una presunta contaminación ambiental registrada en un campo privado, en una zona cercana al lago Mari Menuco . El juez de garantías Luis Giorgetti consideró que todavía quedan medidas pendientes y ordenó realizar nuevos peritajes para determinar el origen del problema.

El caso comenzó en 2019, cuando la empresa Pan American Energy reconoció que una filtración en un caño había provocado un derrame de líquidos con materiales propios de la industria hidrocarburífera . La firma se comprometió a reparar el ducto y sanear el sector afectado.

En aquel momento, el organismo encargado de controlar las tareas informó que la empresa había realizado la reparación y la remediación correspondientes. A partir de ese informe, la investigación fue cerrada.

La situación volvió a ser investigada en 2023, cuando la parte querellante solicitó que la causa fuera reabierta. El pedido se produjo luego de que nuevas muestras de agua, pericias e informes detectaran signos de contaminación en la misma franja por donde pasa la cañería.

Según los estudios incorporados al expediente, en el agua se encontraron boro, manganeso, fenantreno, fluoreno y naftaleno, entre otros elementos. Algunas de estas sustancias aparecieron en valores superiores a los permitidos y podrían estar relacionadas con la actividad hidrocarburífera.

La querella advirtió que esta situación representa un posible peligro para la salud de las personas y para el medioambiente. Por ese motivo, solicitó análisis más precisos del agua y un nuevo peritaje sobre las cañerías.

El objetivo es determinar si el material del ducto se encuentra corroído y si esa situación podría ser el origen de la contaminación. Durante el proceso, la empresa informó que la cañería había sido abandonada en 2025.

La cercanía con Mari Menuco

La fiscalía había resuelto nuevamente archivar la investigación, por lo que los representantes de los denunciantes solicitaron una audiencia para revisar esa decisión.

La querella sostuvo que el sector afectado coincide con la zona que supuestamente había sido reparada y saneada. También señaló que, si bien en otro pozo ubicado sobre una napa diferente no se detectó contaminación, el campo se encuentra cerca del lago Mari Menuco.

La importancia del lugar radica en que desde ese lago se extrae parte del agua que abastece a una amplia población de las ciudades de Neuquén y Centenario.

Durante la audiencia también se informó que Recursos Hídricos emitió una orden para que la empresa presente y ejecute un plan de monitoreo y de acción destinado a recuperar la totalidad del recurso afectado.

Finalmente, el juez Giorgetti revocó el archivo del legajo y ordenó avanzar con los peritajes solicitados por la querella. El magistrado consideró que todavía no existe una solución definitiva al conflicto y que, por lo tanto, no están dadas las condiciones para cerrar la causa.