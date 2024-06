Condena y multa millonaria por contaminación: qué dijo el municipio del fallo

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio celebró este sábado los alcances del fallo por el cual la Justicia condenó esta semana a una empresa petrolera por no efectuar la remediación ambiental en piletones con presencia de hidrocarburos en una zona de Parque Industrial.

“ Es un logro importantísimo en materia ambiental para la ciudad, no sólo pudimos detectar una empresa que estaba trabajando de manera indebida , sino que también sentamos precedente en la justicia con la condena y la compensación pecuniaria”, manifestó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

“Los residuos petroleros y de hidrocarburos son de los más contaminantes que existen , provocan un daño ambiental gravísimo no solo para el suelo sino también para las familias vecinas que viven en el sector”, especificó.

Francisco Baggio 03.jpg Francisco Baggio. Claudio Espinoza

La causa se abrió a partir de una denuncia efectuada por la Municipalidad de Neuquén en 2021.

fallo3.jpg

“El Parque Industrial es sede de muchísimas empresas petroleras y principio del camino a Vaca Muerta, por lo que tenemos especial interés en controlarlo y procurar buenas prácticas de todas las empresas que allí se instalan. Desde la subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana estamos en permanente contacto con las empresas, fiscalizando sus tareas y recorriendo la zona para que no suceda”, detalló Baggio.

La condena

El dueño de la empresa, Héctor Mario Ceruti, fue condenado a una pena de prisión de tres años en suspenso y deberá pagar U$D 50.000 para reparar los daños causados por sus acciones y que persisten hoy en el área afectada.

Las actuaciones judiciales confirmaron que la empresa High Pressure Vaccun Petroleum S.A (HP&V) recepcionó entre 2007 a 2009 residuos peligrosos de la firma YPF SA y emitía certificados apócrifos de tratamiento de dichos residuos, aunque solo los acopiaba sin tratar. En ese periodo recibió aproximadamente 2.300 metros cúbicos de desechos hidrocarburíferos.

image.png

Como resultado de la investigación, la Fiscalía de Delitos Ambientales efectuó la formulación de cargos y acusó al dueño de la empresa.

Así, mediante un juicio abreviado solicitado por la fiscalía, realizado el viernes 28 de junio pasado, el imputado admitió el hecho y se lo condenó con una pena de prisión en suspenso de tres años, asumiendo su total responsabilidad y comprometiéndose a abonar la suma de U$S 50.000,00 en concepto de compensación.

Cabe destacar que dicha suma será depositada en una cuenta judicial, destinada a cubrir parte del proceso de remediación del lugar.

Asimismo, en la audiencia de juicio abreviado, se mencionó un acuerdo pronto a firmarse con la empresa YPF SA que por responsabilidad solidaria y ser la propietaria de los residuos peligrosos, procederá a retirarlos y tratarlos con una empresa habilitada.

Otros casos de contaminación de petroleros

El tratamiento inadecuado de los residuos petroleros puede generar graves daños ambientales. Sin embargo, el de HP&V no es el primer caso de una compañía que incumple las normativas de tratamiento y disposición final de los residuos que genera la industria. La denuncia a la empresa COMARSA fue una de las más resonantes y en mayo, la decisión de la Justicia de embargar a dos de sus responsables por apenas 200 mil pesos generó indignación en la comunidad.

Este mes, en Centenario, salió a la luz un nuevo caso de contaminación con residuos del oil and gas. Un lavadero petrolero, ubicado en el medio de las chacras de Centenario, fue clausurado por derramar líquidos contaminantes del fracking al suelo y a los canales de riego, en el predio donde funcionaba la ex firma Jugos del Sur SA. La empresa fue multada con $10,3 millones por la jueza de Faltas, Carolina Vidal, por arrojar efluentes peligrosos, y en principio es la pena mínima por no ser reincidente. Pero se abrió una investigación por más irregularidades ambientales.

Por el crecimiento acelerado de la industria ligada a Vaca Muerta, se puso en agenda la posibilidad de hacer un tratamiento en origen de los residuos petroleros o incluso de buscar alternativas de utilización para sacar provecho del descarte de la actividad.