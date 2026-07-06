Escándalo en el Parque Industrial de Cutral Co: una petrolera deberá devolver seis lotes y pagar una fortuna

La Justicia puso un límite a la ocupación irregular en el predio. Entre los detalles del fallo, se conoció que el propietario perdió millones en alquileres frustrados.

Un fallo de primera instancia ordenó a una empresa de servicios petroleros restituir seis lotes ubicados en el Parque Industrial de Cutral Co , luego de considerar que los ocupaba sin autorización de sus propietarios. Además, la firma deberá pagar una indemnización de más de 14 millones de pesos, más intereses.

La sentencia fue dictada por el juez civil Eduardo Richter, quien hizo lugar a una acción reivindicatoria presentada por uno de los titulares de los terrenos. Este tipo de reclamo permite que el dueño de un bien pueda recuperarlo cuando se encuentra en poder de otra persona.

El demandante explicó que tomó conocimiento de la ocupación en agosto de 2022. Según relató, los inmuebles habían sido adquiridos con la intención de alquilarlos, pero ese proyecto no pudo concretarse debido a que la empresa permaneció en el lugar y no desocupó el predio.

El magistrado también admitió el pedido de indemnización por la privación de uso, al considerar que el propietario perdió la posibilidad de obtener ingresos mediante el alquiler de los lotes.

Para calcular el monto, tuvo en cuenta las declaraciones de personas que habían mantenido conversaciones para alquilar el inmueble y un informe elaborado por un perito tasador. El profesional estableció que el valor locativo mensual del predio era de 5.500 dólares.

Sede judicial de Cutral Co.

Sobre esa base, el juez fijó los daños y perjuicios en 114.840.000 pesos. Sin embargo, la empresa reclamó que también se reconocieran las obras y mejoras realizadas durante el tiempo que ocupó el lugar. El planteo fue aceptado parcialmente por la Justicia.

Entre las construcciones se mencionaron galpones, talleres, fosas, una casa utilizada como oficina de unos 200 metros cuadrados, muros, un portón de ingreso y una plataforma destinada al lavado de chasis.

También se incorporaron servicios públicos, una calle interna y trabajos de parquización dentro del predio. Richter explicó que reconocer el valor de esas mejoras busca evitar que el propietario obtenga un beneficio económico injustificado a partir de las inversiones realizadas por la empresa. Por ese motivo, estableció que las obras tenían un valor de 100.413.515 pesos.

La empresa deberá entregar los terrenos

Después de compensar los 114.840.000 pesos correspondientes a la privación de uso con los 100.413.515 pesos reconocidos por las mejoras, la condena económica quedó fijada en 14.426.285 pesos, más los intereses correspondientes.

El fallo también determinó que uno de los titulares estaba habilitado para reclamar la restitución de la totalidad de los terrenos, pese a que los lotes pertenecían a más de una persona.

Respecto de la situación de la empresa, el juez consideró que no resultaba relevante establecer si había ocupado el inmueble de buena o de mala fe.

Finalmente, ordenó que la firma restituya los seis lotes del Parque Industrial de Cutral Co, junto con todas las construcciones y mejoras detalladas en el informe del perito tasador.