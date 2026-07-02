Adolescente baleado en una escuela en Cutral Co: su familia pidió sanciones para el alumno que llevó el arma

La tía del joven baleado pidió que "lo responsables paguen" ya que destacó "no fue un accidente". Contó que la abuela del chico que llevó el arma es policía.

La familia del adolescente de 13 años que fue herido de un disparo dentro de un aula del CPEM 6 de Cutral Co rompió el silencio y reclamó que el caso "no quede en la nada". Mientras el joven continúa a la espera de una cirugía por la lesión que sufrió en un tendón del brazo, sus familiares ya realizaron la denuncia penal y anticiparon que serán representados por un abogado.

Rocío, la tía del estudiante, aseguró que la familia atraviesa horas de profunda conmoción y descartó que la solución sea cambiar al chico de establecimiento educativo. En cambio, sostuvo que esperan que la Justicia determine las responsabilidades y que el alumno que llevó el arma a la escuela reciba una sanción o incluso sea expulsado.

"Lo que quiero es que pague el responsable, sea menor o no. Tienen que hacer algo. Esto no puede quedar en la nada", afirmó durante una entrevista radial.

Rocío explicó que la tutela del adolescente la tiene su abuela, y dijo que desde muy pequeño fue criado por sus abuelos maternos y que ella también convive con él.

"Vive con mis padres desde que tenía un año y medio o dos. Yo también vivo con ellos", relató.

La mujer describió a Alexander -su sobrino- como un adolescente tranquilo y aseguró que nunca presentó conductas que hicieran pensar en una situación de este tipo.

"Es un nene tranquilo, cuando está en la casa casi ni lo sentís porque está la mayor parte del tiempo en su pieza. Sale a jugar de vez en cuando con sus amigos, pero no es un chico que ande en la calle ni que genere problemas", contó.

La noticia del disparo tomó por sorpresa a toda la familia. "Todavía no caigo porque justo a él le tuvo que pasar. Fue un momento desesperante y horrible. Recién se había ido a la escuela cuando nos llamaron para avisarnos lo que había pasado", recordó.

Tras el episodio, Rocío fue quien realizó la denuncia ante la Justicia porque la abuela del adolescente no se encontraba en condiciones emocionales de hacerlo.

"Mi mamá no podía ni hablar de los nervios. Como yo vivo con él desde hace tantos años, me tomaron la denuncia a mí", explicó.

Además, confirmó que ya contrataron un abogado de Cutral Co que llevará adelante la representación legal de la familia. "Él me dijo que ahora lo importante es la salud de mi sobrino. Todo lo penal lo va a manejar él y me va a mantener informada", señaló.

"No vamos a cambiarlo de escuela"

Uno de los puntos que más enfatizó la familia fue que no consideran justo que Alexander tenga que abandonar el colegio donde ocurrió el hecho. "Nosotros no lo vamos a cambiar de escuela. ¿Por qué tengo que cambiar a mi sobrino si él no hizo nada?", planteó.

En ese sentido, sostuvo que esperan que las autoridades educativas tomen medidas respecto del otro adolescente involucrado. "Al que tienen que cambiar de escuela, sancionar o expulsar es al otro menor", expresó.

Su postura difiere de lo que establece actualmente la normativa educativa neuquina, que no contempla la expulsión como sanción disciplinaria, sino otras medidas pedagógicas y de acompañamiento, como explicó la supervisora del Consejo Provincial de Educación (CPE) Laura Paneblanco a LM Neuquén.

Alexander fue trasladado inicialmente a Neuquén para ser evaluado por especialistas, aunque luego regresó al hospital de Cutral Co. Según explicó su tía, el adolescente permanece estable, pero deberá ser intervenido quirúrgicamente por la lesión que sufrió en uno de sus brazos.

"La bala le tocó un tendón. Tiene que entrar a cirugía y no pueden pasar más de diez días porque puede llegar a quedar con alguna secuela", indicó. La operación, según la información que manejaba la familia, podría concretarse la próxima semana.

Rocío también cuestionó la actitud de la familia del adolescente que ingresó el arma al aula. Aseguró que, tras el episodio, nadie se comunicó para conocer el estado de salud de Alexander. "Ni siquiera se acercaron a preguntar cómo estaba el nene o a decir que había sido un accidente", sostuvo.

Recién después de que ella hablara públicamente sobre el caso, explicó, la madre del otro estudiante intentó comunicarse mediante una preceptora.

Diferentes proyectos ingresaron en la Legislatura de Río Negro apuntando a modificar el estatuto docente en la provincia. (Foto: archivo)

"Le dije que no quería saber nada con esa familia. Todo lo va a manejar mi abogado", afirmó. Durante la entrevista, Rocío aseguró que la información que maneja la familia es que el arma utilizada pertenecería a la abuela del otro adolescente. "Hasta donde yo sé, el arma es de la abuela del menor y sería el arma reglamentaria", señaló.

La procedencia del arma y la forma en que llegó hasta el aula forman parte de la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía.

Más allá de la causa penal, la familia intenta sobrellevar el impacto emocional que dejó el episodio. Rocío contó que su madre, quien tiene la tutela del adolescente y fue quien lo crió desde pequeño, atraviesa momentos de enorme angustia.

"Mi mamá está destrozada. Él es su regalón, su bebé, como ella le dice. Vos le preguntás algo y se larga a llorar", relató y concluyó al remarcar que lo que pasó "no fue un accidente".