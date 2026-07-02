El frío golpea con fuerza y el desayunador del Obispado pide ayuda para asistir a más de 100 personas por día

La Casa de la Misericordia recibe cada mañana a personas en situación de calle y a vecinos que no llegan a fin de mes. Necesita leche, café, azúcar y artículos de limpieza.

Las bajas temperaturas vuelven todavía más difícil la vida de quienes pasan sus días y noches en la calle. En ese contexto, la Casa de la Misericordia , que funciona junto al Obispado de Neuquén, lanzó un pedido de donaciones para poder sostener el desayuno que brinda diariamente a entre 100 y 120 personas.

El espacio abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 10:30, y recibe principalmente a hombres y mujeres en situación de calle . Sin embargo, también se acercan vecinos que tienen una vivienda, pero cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la compra de ropa.

“Nosotros atendemos todos los días a 100 personas en situación de calle . Si la gente quiere sumarse, puede acercar donaciones a Casa de la Misericordia ”, explicó en R7, Valeria Grenada, integrante del desayunador.

Entre los elementos que más se necesitan se encuentran leche líquida, café instantáneo, azúcar, lavandina en gel y otros productos indispensables para preparar los desayunos y mantener limpio el lugar.

Cada vez llegan más personas en busca de ayuda

Desde la institución señalaron que la cantidad de asistentes viene creciendo y que existe una importante rotación. Muchas de las personas que llegan a la ciudad de Neuquén lo hacen con la expectativa de encontrar un trabajo y mejorar su situación económica, pero no siempre logran cumplir ese objetivo.

“Vemos personas que llegan a la ciudad en busca de alguna mejora laboral, pero la situación se complejiza y muchas veces no es lo que pensaban. Terminan cayendo en situaciones bastante complejas, como estar en la calle”, relató Grenada.

La Casa de la Misericordia comenzó a funcionar en 2023 y, desde su apertura, sostiene sus actividades principalmente gracias a la solidaridad de la comunidad. Si bien las donaciones llegan de manera constante, el elevado número de asistentes obliga a renovar permanentemente las reservas.

Solo para preparar el café con leche de cada mañana se utilizan unos 12 litros de leche por día. Esa cantidad se multiplica a lo largo de toda la semana, por lo que contar con aportes regulares resulta fundamental para mantener el servicio.

Además de los desayunos, en el lugar se entregan bolsones de mercadería, ropa y otros elementos, siempre que haya disponibilidad. La asistencia alcanza tanto a personas en situación de calle como a familias que atraviesan dificultades económicas y se acercan en busca de acompañamiento.

Cómo colaborar con la Casa de la Misericordia

Las personas que deseen colaborar pueden llevar sus donaciones a Avenida Argentina 162, en el espacio donde anteriormente funcionaba la librería San Pablo.

La Casa de la Misericordia recibe los aportes de lunes a viernes, entre las 7.30 y las 11. Desde temprano, los voluntarios ya se encuentran preparando el desayuno y organizando la atención.

También se pueden realizar donaciones mediante una transferencia bancaria al Obispado de Neuquén. Al momento de efectuar el aporte, se debe aclarar que el dinero está destinado a la Casa de la Misericordia.

Los datos de la cuenta son los siguientes:

Alias: OBISPADODENEUQUEN

OBISPADODENEUQUEN CBU: 0970099410001605260203

0970099410001605260203 Cuenta: Cuenta Corriente 99-160526/20

Cuenta Corriente 99-160526/20 Moneda: Peso argentino

Peso argentino Correo electrónico: [email protected]

Una vez realizada la transferencia, el comprobante debe enviarse por WhatsApp al número 299 5742303. Los fondos serán destinados a la compra de alimentos, productos de limpieza y otros elementos necesarios para el funcionamiento diario del espacio.

Con el invierno instalado y las temperaturas cada vez más bajas, desde el desayunador remarcaron que toda colaboración, por pequeña que sea, puede convertirse en una taza caliente y en una importante ayuda para quienes más lo necesitan este invierno.