Adiós a los escritorios tradicionales: esta es la tendencia más práctica que ya se instaló en 2026

Los nuevos formatos de muebles permiten ahorrar espacio y se integran a la vida diaria, siendo ideal para hogares pequeños.

Ya sea en oficinas o rincones de estudio en los hogares, los escritorios fijos fueron por años una tendencia que no tuvo competidores . Sin embargo, una combinación de factores como la implementación del home office y la necesidad de aprovechar el espacio en viviendas pequeñas generó que surja una alternativa que, de a poco, va ganando cada vez más terreno.

Lejos de ser una moda pasajera, estos diseños ofrecen respuestas concretas a necesidades actuales : flexibilidad, optimización del espacio, estética minimalista y adaptabilidad a estilos de vida más dinámicos. Hablamos de los escritorios plegables y flotantes.

El primer gran impulsor de estos modelos de escritorio es la reducción de los espacios de trabajo y en los hogares . Las viviendas más pequeñas –en especial los monoambientes - llevan a que muchas personas busquen muebles que no ocupen un lugar, sino que se integren.

Los escritorios plegables son ideales para espacios pequeños.

Los escritorios que que se pliegan contra la pared o se esconden dentro de módulos, y los flotantes, que se montan en la pared dejando libre el suelo, permiten convertir una habitación en oficina solo cuando es necesario. Esto es especialmente valioso para quienes trabajan desde casa de forma parcial o para estudiantes que comparten espacios multifuncionales.

La popularidad de estos escritorios va de la mano con la evolución de las modalidades de trabajo que, luego de la pandemia, implementaron formatos a distancia o híbridos.

En la actualidad, las jornadas repartidas entre hogar y oficina, generaron la necesidad de estaciones de trabajo temporales y versátiles, permitiendo que ese mueble antes fijo ahora pueda moverse, guardarse o transformarse. De esta manera, los plegables y flotantes permiten adaptar la ergonomía y el puesto de trabajo a cada día: un escritorio puede usarse para videoconferencias por la mañana, recortarse para una actividad por la tarde y plegarse por la noche para liberar el espacio.

Una tendencia que gana terreno de la mano de la estética y el diseño

La estética minimalista y el gusto por ambientes limpios y funcionales llevaron a que los muebles que “desaparecen” visualmente sean preferidos. Los escritorios flotantes, con superficies despejadas y ausencia de patas, generan sensación de amplitud y modernidad. Los plegables, en tanto, ofrecen líneas sencillas y la posibilidad de integrar materiales cálidos con soluciones contemporáneas. En términos de decoración, estos muebles funcionan bien en interiores modernos y urbanos.

Así se puede guardar un escritorio desplegable.

Otro motivo clave es la innovación en mecanismos y materiales. Las bisagras, herrajes y sistemas de anclaje mejoraron considerablemente en los últimos años, permitiendo que un escritorio plegable sea robusto y seguro, y que un escritorio flotante soporte cargas considerables sin deformarse. Materiales compuestos, tableros de alta densidad y fijaciones de última generación eliminaron muchas de las limitaciones técnicas que antes asociábamos a estas soluciones.

Todas las ventajas de tener escritorios plegables y flotantes

Optimización del espacio: permiten liberar suelo y superficie útil al plegarse o integrarse en la pared, ideales para hogares pequeños y áreas multifuncionales.

permiten liberar suelo y superficie útil al plegarse o integrarse en la pared, ideales para hogares pequeños y áreas multifuncionales. Flexibilidad y versatilidad: se adaptan a usos temporales y múltiples actividades; facilitan transformar una habitación en oficina, estudio o sala de estar en minutos.

se adaptan a usos temporales y múltiples actividades; facilitan transformar una habitación en oficina, estudio o sala de estar en minutos. Estética y sensación de amplitud: diseños minimalistas y sin patas aumentan la percepción de espacio y dan un aire moderno y despejado.

Los escritorios flotantes, otra opción que libera espacio.