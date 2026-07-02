Escarcha en el auto: cómo quitarla en pocos minutos y el error que muchos cometen

Un método sencillo permite eliminar el hielo de forma rápida y evitar daños en el parabrisas y limpiaparabrisas durante las mañanas más frías.

La escarcha en el parabrisas puede reducir la visibilidad y generar riesgos si el conductor inicia la marcha sin limpiar bien el vidrio.

Las bajas temperaturas que llegan hasta los 13°C bajo cero en algunos sectores del país, afectan a gran parte de Argentina durante el invierno. Por estos días se vive una "bomba polar" que provoca fuertes heladas. En este contexto se vuelven habitual un momento que muchos automovilistas conocen bien: salir de casa temprano y encontrar el parabrisas completamente cubierto de escarcha .

Además de retrasar la salida, esta situación representa un riesgo para la seguridad vial, y a que reduce la visibilidad y puede provocar maniobras peligrosas si el vehículo comienza a circular antes de limpiar correctamente los cristales.

Frente a ese inconveniente, muchos conductores recurren a soluciones improvisadas para acelerar el proceso. Sin embargo, algunos de esos métodos pueden terminar provocando daños costosos en el vehículo, especialmente en el parabrisas y los limpiaparabrisas.

Esto es lo que no tenés que hacer para intentar quitar la escarcha del auto

Uno de los errores más frecuentes consiste en arrojar agua caliente sobre el parabrisas congelado. Aunque parezca una solución rápida, el cambio brusco de temperatura puede generar tensiones en el vidrio y favorecer la aparición de grietas o incluso la rotura completa del cristal.

escarcha2 Para retirar la escarcha sin dañar el auto, conviene evitar el agua caliente, los objetos metálicos y el uso inmediato del limpiaparabrisas.

Otro hábito que conviene evitar es accionar los limpiaparabrisas apenas se enciende el vehículo. Cuando las escobillas permanecen adheridas al hielo, el mecanismo puede forzarse y terminar dañando las gomas o incluso el sistema de funcionamiento.

También existen conductores que utilizan sal para intentar acelerar el derretimiento del hielo. Si bien ese producto suele emplearse sobre rutas o veredas para mejorar la circulación, aplicado directamente sobre el vehículo puede rayar el vidrio y afectar distintas superficies de la carrocería.

Algo similar ocurre con espátulas metálicas, cuchillos u otros objetos rígidos. Esos elementos pueden dejar marcas permanentes sobre el parabrisas y generar pequeños daños que, con el tiempo, terminan debilitando el cristal.

El método recomendado para limpiar el parabrisas

Entre las alternativas más efectivas aparece un procedimiento que permite eliminar la escarcha sin someter el vidrio a cambios bruscos de temperatura.

El método consiste en preparar una mezcla formada por dos partes de alcohol al 96% y una parte de agua. Esa solución puede colocarse dentro de un pulverizador para facilitar su aplicación sobre el parabrisas.

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Una vez distribuida la mezcla sobre el hielo, el alcohol favorece su disolución de manera rápida gracias a sus propiedades físicas, evitando el riesgo que implica utilizar agua caliente. Después solo resta retirar cuidadosamente los restos de escarcha utilizando un objeto plano de plástico. Una tarjeta bancaria vencida, una credencial antigua o cualquier elemento similar puede cumplir esa función sin rayar el vidrio.

Cuando el hielo desaparece completamente, los limpiaparabrisas pueden utilizarse con normalidad y el vehículo queda en condiciones de iniciar la marcha con una correcta visibilidad.

Por qué es importante limpiar bien los vidrios antes de salir

Conducir con sectores del parabrisas cubiertos por hielo o escarcha es un riesgo tanto para el conductor como para el resto de las personas que circulan por la vía pública. Una visibilidad reducida dificulta detectar peatones, ciclistas, otros vehículos, semáforos o maniobras imprevistas, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando todavía existe poca luz natural.

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Además del parabrisas delantero, también resulta recomendable verificar el estado de las ventanillas laterales, la luneta trasera y los espejos retrovisores antes de comenzar el viaje.

Si no se dispone de alcohol de 96 grados, algunas personas recurren a mezclas caseras alternativas. Sin embargo, cualquier producto que se utilice debe evitar provocar cambios térmicos bruscos o contener elementos que puedan deteriorar el vidrio o la pintura del vehículo.