A una semana del doble terremoto, se trabaja a contrarreloj, pero cuáles son las esperanzas de encontrar sobrevivientes que están sin agua ni comida.

Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros: las dramáticas horas que se viven en Venezuela.

Este miércoles se cumple una semana de los dos impactantes terremotos que sacudieron a Venezuela , y que dejaron hasta el momento 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos. El país se encuentra sumergido en un operativo de búsqueda y rescate de víctimas entre los escombros . Por estas horas, todos los operativos y las fuerzas están puestas en poder rescatar con vida a algunas personas.

Las tareas cuentan con la participación de miles de socorristas venezolanos y equipos enviados por más de 30 países. Aunque los especialistas señalan que las primeras 72 horas son las más críticas para encontrar personas con vida, los equipos de emergencia todavía logran rescatar sobrevivientes.

Incluso, este martes 30 de junio, un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un grupo de rescatistas jordanos, uno de los pocos hallazgos que renovó la esperanza de familiares que aún esperan noticias de sus seres queridos.

Milagro en Venezuela: rescataron a un nene de 3 años que estuvo seis días entre los escombros

Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros

En este sentido, la BBC consultó a especialistas para conocer cuáles son los factores que determinan las posibilidades de supervivencia de una persona atrapada. Según explicaron, todo depende del estado físico de la víctima, las lesiones sufridas y de si tiene acceso a aire, agua o alimentos.

Aunque los rescates se hacen la mayoría en las primeras 24 horas, hay casos como el niño de tres años en que se han encontrado personas mucho tiempo después, en este caso fueron seis días.

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Esto depende de varios factores:

La posición del sobreviviente: "Ser capaz de adoptar la postura de agacharse, cubrirse y sujetarse, lo que c rearía un espacio de supervivencia, una bolsa de aire", afirmó Murat Harun Ongoren, coordinador de AKUT (Asociación Turca de Búsqueda y Rescate), la mayor organización de ayuda y rescate de la sociedad civil de Turquía.

"Ser capaz de adoptar la postura de rearía un espacio de supervivencia, una bolsa de aire", afirmó Murat Harun Ongoren, coordinador de AKUT (Asociación Turca de Búsqueda y Rescate), la mayor organización de ayuda y rescate de la sociedad civil de Turquía. También insistieron en que la prevención y la preparación son fundamentales para aumentar las probabilidades de sobrevivir a un evento de estas características.

Jetri Regmi, integrante del Programa Mundial de Emergencias Sanitarias de la OMS, destacó la importancia de la educación en situaciones de emergencia. "Ponerse a cubierto en un lugar seguro, como debajo de un escritorio o una mesa resistente, mejoraría las probabilidades de supervivencia", explicó.

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"No hay certezas, ya que cada emergencia es diferente, pero los esfuerzos iniciales de búsqueda y rescate dependen de la capacidad de preparación de las comunidades locales", sumó Regmi.

Por otro lado en el caso de Venezuela, el clima cálido reduce el riesgo de hipotermia entre las personas atrapadas, explicó al The New York Times Ilan Kelman, investigador especializado en desastres y salud del University College de Londres.

Sin embargo, advirtió que el sistema sanitario venezolano ya enfrentaba limitaciones importantes antes del sismo, lo que podría dificultar la atención de los heridos rescatados.

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El acceso al agua y síndrome del aplastamiento

Otro factor decisivo en estos escenarios es el acceso al agua. En condiciones climáticas favorables, una persona puede sobrevivir alrededor de cinco días sin hidratarse, aunque las posibilidades aumentan si dispone de una bolsa de aire y alguna fuente de agua.

"Cada adulto pierde hasta 1,2 litros de agua cada día", afirmó el profesor Richard Edward Moon, experto en cuidados intensivos de la Universidad de Duke (EE.UU).

"Cuando se pierden ocho litros o más es cuando una persona entra en estado de gravedad", sumó. Algunas estimaciones sugieren que las personas pueden sobrevivir sin agua entre tres y siete días.

Terremoto Venezuela Rescate

Cabe destacar que las heridas graves, especialmente aquellas que provocan una importante pérdida de sangre, reducen considerablemente las probabilidades de supervivencia.

La atención médica inmediatamente después del rescate es clave, ya que la persona podría morir por el síndrome del aplastamiento, algo que ocurre con frecuencia en catástrofes, como los terremotos, y afecta a personas que han quedado atrapadas bajo mampostería caída o en movimiento.

Según explica la Clínica Universidad de Navarra, se trata de "un trastorno médico serio que surge cuando una parte considerable del cuerpo humano experimenta una presión continua y prolongada, un ejemplo claro es el resultante de un derrumbe de edificios donde las extremidades o el cuerpo quedan atrapados bajo escombros".

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un perro o un gato bajo los escombros?

En los últimos días se viralizaron diversos rescates de animales entre los escombros. Los rescatistas no sólo se encargan de encontrar a personas, sino también aquellas mascotas que quedaron encerradas entre los derrumbes junto a sus dueños.

rescate mascotas

Según indicó la revista Semana, la supervivencia de ellos también depende de diversos factores. Entre ellos, la gravedad de las heridas, la temperatura, la posibilidad de acceder a pequeñas cantidades de agua y, sobre todo, si el animal quedó en un espacio donde aún pueda respirar.

Los veterinarios explican que un perro sano puede sobrevivir varios días sin alimento e, incluso, en algunas circunstancias, cerca de una semana o más si logra mantenerse hidratado. En el caso de los gatos, el escenario es diferente. Aunque muchos felinos pueden soportar algunos días sin comer, los especialistas advierten que después de 24 a 48 horas sin alimento ya existe un riesgo importante de desarrollar lipidosis hepática.