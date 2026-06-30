Más de 100 venezolanos llegaron deportados horas antes de los terremotos y están desaparecidos

Un avión proveniente de Estados Unidos aterrizó en Caracas horas antes del doblete sísmico. El dramático relato de algunos que lograron salir de entre los escombros.

Más de un centenar de venezolanos deportados por Estados Unidos están desaparecidos tras el derrumbe de un hotel en La Guaira.

Horas de extrema angustia se viven en Venezuela, mientras se realizan las tareas de búsqueda y rescate de víctimas de los terremotos que azotaron al país hace seis días. En las últimas horas se conoció que un vuelo con deportados de Estados Unidos había aterrizado en Caracas horas antes de los sismos y muchos de los ocupantes están desaparecidos.

En el vuelo estaban a bordo 146 venezolanos que habían sido deportados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y había llegado en la madrugada del miércoles 24 de junio al país caribeño. Horas después, Venezuela tembló y el hotel Santuario La Llanad, donde retenían a los repatriados en La Guaira, se derrumbó .

Por el momento, son más de 100 personas que estaban en el hotel -entre ellos 19 mujeres y 7 niños-los que continúan desaparecidos . En el lugar donde se encontraban, los ciudadanos completaban trámites médicos y de identificación antes de regresar a sus hogares, pero la situación tuvo un trágico giro.

Lisbeth Portillo, de 58 años, contó que logró salir de entre los escombros junto con otros 20 deportados. El grupo recorrió las calles de La Guaira en busca de ayuda después del derrumbe del edificio. "Caminamos unos cinco kilómetros, y yo lloré y lloré no había comunicación", relató en una entrevista telefónica desde su casa en Maracaibo.

venezuela terremotos (3) Miles de familias venezolanas quedaron en la calle tras los terremotos.

Cómo se vivieron los terremotos en el hotel de los deportados

Este grupo con el que logró escapar, logró llegar a una sede de la Guardia Nacional donde pudo contactar a sus familiares."He vuelto a nacer; Dios me dio una segunda oportunidad", expresó Portillo. "Estoy traumatizada", agregó entre lágrimas.

La mujer se alojaba en una habitación del segundo piso con otras 16 mujeres. Al asomarse a un balcón, notó que el cielo se oscurecía y sentía un calor intenso. Luego regresó a su habitación, se recostó y de repente comenzó a sentir un fuerte temblor.

"Empiezo a escuchar papapapa papapa, y veo que las mujeres que estaban a mi lado empiezan a caer", narró sobre los sonidos del terremoto. "Todas gritaban pidiendo ayuda", agregó.

la guaira La Guaira, uno de los lugares más afectados por el doblete sísmico en Venezuela.

Pronto sintió el segundo terremoto: "Siento de nuevo papapapa, y me caigo y quedo enterrada y cubierta por una viga, pero el temblor movió todo donde yo estaba enterrada y pude salir", explicó.

Otra de las mujeres deportadas, Jenny Rodríguez, de 24 años, contó a la cadena Telemundo que también quedó atrapada bajo los escombros del edificio. "Un compañero que viajaba en el mismo vuelo se acercó; logré liberar mi mano de los escombros, lo agarré por los pantalones y le rogué que me ayudara", relató. "Gracias a Dios y a él, pude salir de allí".

la guaira terremoto

Las autoridades venezolanas elevaron a 1.719 el número de muertos tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial.

El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que hay 5.034 heridos, mientras que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.

Este lunes, la Cancillería Argentina reveló que entre el número de víctimas fatales se encuentran 6 argentinos, mientras que otros 7 continúan desaparecidos. Equipos de búsqueda y rescate de diversos países se encuentran abocados a las tareas de búsqueda entre los escombros.