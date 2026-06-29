Terremotos en Venezuela: confirmaron que hay 6 argentinos muertos y 7 desaparecidos

Los dos sismos registrados hace unos días dejó miles de víctimas fatales. Los detalles sobre los argentinos buscados y el pedido de las familias.

La Cancillería lleva adelante una misión consular humanitaria para "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina".

Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela el pasado miércoles por la tarde, en lo que los sismólogos denominan un "doblete sísmico". El último balance oficial, difundido el domingo, indicó que los sismos dejaron al menos 1.450 muertos, más de 3.000 herido s y afectaron a 3.142 familias.

En medio de la tragedia, la Cancillería Argentina lleva adelante una misión consular humanitaria para " relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina".

Ante este panorama desolador, las autoridades confirmaron que hay seis argentinos muertos , mientras que sigue la búsqueda de otras siete personas.

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Cómo trabaja la misión argentina en la zona del desastre

La misión consular arribó el sábado al país que se encuentra devastado, para poder "documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas" tras los terremotos, informó el canciller Pablo Quirno.

Por el momento, se reportaron 215 solicitudes de asistencia vía e-mail y celular, siete solicitudes de búsqueda de paradero. Cabe destacar que cuatro argentinos fueron encontrados con vida.

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A través de su cuenta de X, Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

El país envió el viernes por la tarde un contingente de 24 brigadistas, entre ellos militares y civiles, para asistir con las tareas de búsqueda y rescate.

El Ministerio de Defensa anticipó este domingo que se enviará un segundo equipo de ayuda integrado por médicos y enfermeros, al tiempo que informó que un grupo de ingenieros "trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán llevar agua segura a las comunidades afectadas".

Durante los rescates, el grupo argentino junto a un perro especializado lograron dar con personas con vida entre los escombros. El equipo se trasladaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela.

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El rescate "fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente nacional, que ingresó a un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva, y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto", explicaron desde el Ministerio de Defensa sobre la tarea del animal que integra el dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados.

Más de 55 mil personas desaparecidas

La ONU y fuentes oficiales del país venezolano confirmaron que hay al menos 55 personas desaparecidas. El temor es que muchos de ellos no hayan sobrevivido y sus cuerpos se encuentran bajo los escombros.

En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher manifestó: “Se trata de una operación de rescate extremadamente compleja”.

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La estructura edilicia de La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros.