Pensaron que morían, grabaron un video de despedida bajo los escombros en Venezuela pero los rescataron

Un hombre y una mujer estuvieron sepultados durante 17 horas tras el derrumbe de un edificio en Caracas. Las conmovedoras imágenes.

En medio de la tragedia que provocaron los dos terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana, se viralizan numerosas imágenes de los trabajos de rescate en busca de sobrevivientes. Los videos se replican a diario en las redes sociales y en las últimas horas se conoció la impactante grabación que realizó una pareja, pensando que se iban a morir.

El video fue filmado con un celular por una pareja mientras estaba atrapada bajo los escombros de un edificio, en Caracas. Convencidos de que no saldrían con vida, registraron un mensaje de despedida para su familia y rogaron que cuidaran de su hijo.

En las imágenes apenas se alcanza a ver parte del rostro del hombre con varias heridas , y los restos de la estructura que los mantenía sepultados. Ambos hablan con dificultad mientras esperan que lleguen los equipos de rescate.

“Queremos vivir”, repite el hombre una y otra vez mientras intenta tranquilizar a su esposa. Ella, por su parte, hace un pedido desesperado: “Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor”.

A lo largo de la grabación a ambos se los escucha asustados, aunque también intentan aferrarse a la esperanza. “Ojalá Dios nos rescate pronto. Queremos decirles que los amamos mucho. Mi amor, te amo. Hijo Sebastián, papá, los amamos”, expresa el hombre al borde del llanto. En los últimos segundos del video, la mujer intenta mantener el optimismo: “¿Vamos a vivir hoy? Vamos a vivir. Lo importante es que vamos a vivir”.

El desgarrador mensaje que grabó una pareja venezolana atrapada bajo los escombros de un edificio Video: TikTok @el.nazareno10

Estuvieron 17 horas atrapados entre los escombros

La pareja estuvo atascada durante 17 horas hasta que los equipos de emergencia lograron rescatarlos con vida. Más tarde, en una entrevista con el medio de noticias colombiano Noticias Caracol, contaron que estaban acostados mirando un partido cuando comenzó el sismo. En cuestión de segundos, el edificio colapsó y quedaron sepultados entre los escombros.

Como consecuencia del derrumbe, el hombre sufrió una fractura expuesta en una pierna y cayó sobre el cuerpo de su esposa. La mujer, en tanto, quedó con las piernas aprisionadas a un muro. Durante horas apenas pudieron moverse para conservar el oxígeno mientras aguardaban la llegada de los rescatistas.

Recién al amanecer comenzaron a escuchar voces provenientes del exterior. Gritaron para pedir ayuda y finalmente fueron localizados por los equipos de rescate. El hombre fue liberado 17 horas después del derrumbe y la mujer permaneció cuatro horas más bajo los escombros antes de ser rescatada.

Pareja atrapada bajo escombros venezuela (1)

Qué es el "doblete sísmico", un fenómeno que generó el desconcierto de los científicos

Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio no solo dejaron casi mil muertos, miles de heridos y una enorme destrucción. También despertaron un fuerte interés entre los científicos por una característica poco habitual: los dos grandes sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y, según los especialistas, conforman lo que se conoce como un "doblete sísmico".

A diferencia de la secuencia más común, en la que un terremoto principal es seguido por numerosas réplicas de menor magnitud, en este caso ambos movimientos fueron considerados terremotos principales. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy. Apenas 39 segundos después, un segundo sismo, aún más potente, de magnitud 7,5, se produjo a unos 45 kilómetros de distancia, cerca del municipio de Yumare.

venezuela Por los terremotos en Venezuela, realizan una colecta de donaciones desde Cipolletti.

Los expertos explican que un doblete sísmico ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar se registran muy próximos en el tiempo y en el espacio, sin que el segundo pueda ser catalogado simplemente como una réplica.

"Entendemos que estamos ante un doblete sísmico: dos terremotos que ocurrieron muy cerca tanto en el tiempo como en el espacio", explicó William Barnhart, coordinador adjunto del Programa de Riesgos Sísmicos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Según el especialista, el segundo terremoto fue aproximadamente tres veces más potente que el primero y es muy probable que el sismo inicial haya desencadenado el siguiente.