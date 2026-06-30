El hecho ocurrió dentro de una vivienda del barrio Confluencia. Los gritos del niño alertaron a familiares, que ingresaron a la casa, lo rescataron y lo llevaron de urgencia al hospital.

Hirió con un cuchillo a su hijo de 3 años y fue condenado a cuatro años de prisión.

Los gritos y el llanto de un niño de apenas 3 años rompieron la tranquilidad de una vivienda del barrio Confluencia , en la ciudad de Neuquén . Sus familiares, que se encontraban en una casa lindera, escucharon lo que ocurría, ingresaron al domicilio y lograron rescatarlo. El pequeño tenía una herida de cuchillo en el cuello.

Por ese grave episodio, un hombre identificado con las iniciales A.C.F. fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La víctima era su propio hijo y, al momento del ataque, ambos se encontraban solos dentro de la vivienda.

La sentencia fue impuesta durante una audiencia en la que el acusado reconoció su responsabilidad. El acuerdo pleno fue presentado por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega, y contó también con la adhesión de la querella que representa a la madre del niño.

La jueza Carina Álvarez declaró al hombre penalmente responsable por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por alevosía, en carácter de autor. Luego homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y fijó la pena de cuatro años de prisión efectiva.

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El ataque dentro de la vivienda

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 4 de julio de 2025, alrededor de las 21:45, en una casa del barrio Confluencia.

En ese momento, el condenado estaba solo con su hijo de 3 años. En circunstancias que fueron investigadas por la fiscalía, tomó un cuchillo y le provocó al niño un corte superficial de aproximadamente diez centímetros en el cuello.

El pequeño comenzó a llorar y gritar. Los sonidos fueron escuchados por familiares que viven en una propiedad vecina, quienes ingresaron rápidamente al domicilio.

Al advertir la situación, rescataron al niño y lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde fue atendido por personal médico. Los profesionales constataron la lesión y determinaron que, pese a la gravedad del episodio, su vida no había estado en peligro.

SFP Ciudad Judicial (10) Sebastián Fariña Petersen

La causa comenzó como tentativa de homicidio

La fiscal Lorena Juárez explicó que la investigación se inició bajo una acusación más grave: tentativa de homicidio. Sin embargo, el avance de las pericias y los informes médicos permitió establecer que la lesión no había generado un riesgo real de muerte.

“Con el avance de la investigación se pudo determinar que nunca estuvo en peligro real la vida del niño”, sostuvo la fiscal durante la audiencia.

Ese dato llevó a modificar la calificación legal y a encuadrar el caso como lesiones graves agravadas por el vínculo y por alevosía.

El nombre completo del condenado no fue difundido. La decisión de mantenerlo bajo iniciales busca proteger la identidad del niño y evitar que pueda ser reconocido públicamente.