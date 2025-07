Horror en el barrio Confluencia: quiso degollar a su pequeño hijo de tres años

Ciudad Judicial (4).jpg La asistente letrada Carolina Gutiérrez fue la encargada de agravar la acusación en contra del acusado de asesinar al Chino Huentiau. Claudio Espinoza

Por fortuna, los médicos que atendieron al niño comprobaron que la herida que sufrió no era de gravedad y avanzaron con una rápida curación. Al respecto, se informó oficialmente que “el parte médico indicó que el corte no comprometió músculos ni arterias, por lo que el niño se encuentra fuera de peligro”.

En cuanto al agresor, fue detenido y el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió concretar la formulación de cargos, que fue presidida por el juez de garantías Lucas Yancarelli.

Un corte de diez centímetros

En la acusación, la fiscalía precisó que el niño sufrió un corte de 10 centímetros en el cuello. De forma contundente, la parte acusadora consideró que el papá del menor tuvo intención homicida y le imputó el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía.

Asimismo, remarcó que era necesario mantener su detención por seis meses por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

Otro punto destacado que reveló la fiscalía es que la relación de la mamá de la víctima con el agresor se interrumpió en 2023 por hechos de violencia de género.

La defensa sugirió que el agresor sufrió "un brote"

Por su parte, la defensa no cuestionó la materialidad de los hechos, pero sí la calificación jurídica, indicando que el delito debía considerarse como lesiones graves, agravadas por el vínculo, que no hubo intención homicida y que, según su hipótesis, por razones que se están investigando, el imputado sufrió algún tipo de brote que lo llevó a cometer el acto, pero que no tuvo intención de matar a su hijo. Por el momento, no cuestionó la prisión preventiva como medida cautelar.

El juez resolvió formular los cargos en base a la calificación jurídica presentada por la fiscalía considerando que aunque la profundidad de la herida no puso en compromiso la vida del niño, el hecho y el accionar del padre sí puso en riesgo su vida y que de no haber acudido los familiares al momento de escuchar los gritos, el desenlace podría haber sido otro. Aclaró que en la medida en que avance la investigación se podrá modificar la calificación si es que corresponde hacerlo.