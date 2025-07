Allanaron por un robo millonario y demoraron a tres personas que fueron acusadas

El damnificado se percató de lo ocurrido al regresar a su camioneta y radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Tercera.

Investigación

Tras recibir la denuncia, los investigadores de la Tercera y de la Oficina de Investigación Zona Centro junto a la Fiscalía de Robos y Hurtos comenzaron de inmediato con una serie de pesquisas, sabiendo que hasta el más mínimo detalle podía ser clave; ordenaron los registros de domos públicos y cámaras particulares y comenzaron un minucioso análisis tendiente a identificar a los delincuentes.

Lo que finalmente llevó a la resolución del caso no fue únicamente el análisis de la secuencia del robo, sino de las imágenes capturadas días antes, ya que se determinó que no se trató de un simple robo de oportunistas. De acuerdo a los registros, el Volkswagen Bora había circulado por la zona en repetidas ocasiones antes del hecho, especialmente pasando frente a la pinturería, como vigilando la zona y buscando algo en particular.

Esto dio pie a la hipótesis de que el robo había sido una operación muy planificada y que, por lo tanto, era muy probable que los ladrones hayan contado con información sobre el dinero que manejaba la víctima.

comisaria tercera.jpg Acorralado por las pruebas en su contra, "el Gordo Fede" decidió entregarse en la Comisaría Tercera.

Con el correr de la investigación y la colaboración del personal que monitorea las cámaras de seguridad de la Policía, se logró determinar la ubicación del Volkswagen Bora y, consecuentemente, la identidad de los sospechosos.

Toda la prueba fue remitida a la Fiscalía de Robos y Hurtos y permitió que se ordenen una serie de allanamientos que se concretaron el jueves y que permitieron demorar a tres personas y secuestrar varios elementos robados y el Bora utilizado en el robo.

Además, con la prueba recogida gracias al arduo trabajo de los investigadores, el viernes se les formuló cargos a los sospechosos por el robo: dos hombres quedaron detenidos en prisión preventiva, mientras que la tercera, una mujer que sería la jefa de la banda delictiva, obtuvo prisión domiciliaria.

Ahora, la investigación continuará a los fines de sumar más prueba y determinar si la presunta banda cuenta con más miembros involucrados.