Un oso atacó a un motociclista y lo arrastró por un barranco: el hombre murió por las brutales heridas

De nada le sirvió el casco y el equipo de protección que llevaba como medida de seguridad para circular en la moto. Las lesiones que le provocó el oso fueron demasiado graves y no logró sobrevivir.

Oso rumania nota.jpg El motociclista fue llevado por el oso hacia un desnivel de unos 60 metros, donde la Policía lo encontró muerto.

Los Bomberos, gendarmes y policías que se acercaron hasta el lugar del incidente, que fue reportado a un número local de emergencias por turistas, encontraron primero el vehículo con matrícula italiana al borde del camino y, más tarde, el cuerpo sin vida del hombre.

Según indicó el sitio web News.ro, el cadáver fue trasladado a una unidad forense donde tenían previsto realizarle una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte.

El error fatal del motociclista

El hecho ocurrió el último martes por la mañana en la carretera Transfagarasan, una ruta que atraviesa los Cárpatos y que es conocida por la belleza de sus paisajes.

La primera parte de la investigación arrojó un dato revelador: la víctima, al parecer, se bajó de su vehículo para fotografiarse con el oso. Esa hipótesis es la que construyeron los investigadores luego de peritar su teléfono móvil y encontrar fotos tomadas minutos antes del ataque.

No quedó del todo claro cuál fue el destino del animal después de asesinar al motociclista. Algunas versiones indicaban que no había sido encontrado, aunque otras sostenían que cuando los rescatistas recuperaron el cuerpo de la víctima el animal también intentó atacarlos y allí lo mataron a tiros.

Osos Rumania.jpg En la zona donde el oso atacó y mató al motociclista hay al menos 20 carteles que advierten sobre no interactuar con los animales.

Según informó oficialmente la Administración Nacional Forestal – Romsilva, que gestiona 4,2 millones de hectáreas de bosques públicos, estatales y privados, 22 parques nacionales y naturales, y 12 ganaderías estatales, están instalados en los puntos de riesgo de la zona 20 paneles de alerta, algunos de ellos en inglés, con recomendaciones sobre no alimentar, no interactuar y no fotografiar ni acercarse a los osos.

Los encuentros entre osos y humanos generan preocupación en Rumania

El creciente número de encuentros entre osos y humanos generó preocupación en toda Rumania, tanto en las zonas urbanas como en las turísticas. Es que, en los últimos años, se registraron varios ataques, algunos con consecuencias fatales como el de esta semana.

Según cifras oficiales del Ministerio de Medio Ambiente local, Rumania cuenta con entre 10.400 y 12.800 osos pardos, la población más numerosa de la Unión Europea en un solo país.

Ese número supera el que las autoridades consideran sostenible, que ronda en unos 4.000 en total en todo el territorio rumano, para mantener el equilibrio entre conservación y seguridad.

El Gobierno local, incluso, se planteó la chance de tomar medidas aún más drásticas, como instalar cercas eléctricas para alejarlos de las zonas urbanas y hasta quitarles la condición de especie protegida o sacrificar a los ejemplares que representen un peligro para las personas, tal como deslizó Mircea Fechet, un exministro de Medio Ambiente.

Por el contrario, Gabriel Paun, fundador de la ONG Agent Green, que hace campaña por la protección de la vida silvestre y contra la tala ilegal, consideró que el verdadero problema no es el exceso de población sino la mala gestión.

"La solución, en mi opinión, es sencilla: multas más altas e incluso penas de cárcel para quienes se detengan a alimentar a los osos", afirmó Paun.