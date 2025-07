Comodoro Rivadavia: investigan un robo comando millonario en un hipermercado mayorista

En pocos minutos, la banda logró apoderarse de aproximadamente 40 millones de pesos más una cantidad indeterminada de dólares estadounidenses que se encontraban en el establecimiento.

El robo comando se ejecutó con precisión milimétrica en una zona de alto tránsito vehicular, ubicada frente al centro de monitoreo de la ciudad, lo cual llamó mucho la atención.

El subcomisario Javier Orellano, jefe de la Brigada de Investigaciones, explicó sin embargo una situación que favoreció a los atacantes: "Ese sector no dispone de gran cantidad de cámaras de vigilancia, presenta escasa iluminación y el movimiento vehicular es constante, no estático", señaló el funcionario policial. "No se estacionan automóviles ni permanecen personas que generen sospechas, condiciones que favorecieron la fuga de los malhechores", aseguró.

Allanamientos en Comodoro Rivadavia

Orellano dio detalles sobre los avances investigativos este miércoles a la mañana, luego de los recientes allanamientos. "Ejecutamos un total de siete procedimientos, todos vinculados con el robo agravado perpetrado contra el local de Maxiconsumo", informó el jefe policial.

Subcomaisrio Orellano - Comodoro Rivadavia.jpg El subcomisario Javier Orellano, jefe de la Brigada de Investigaciones de Comodoro Rivadavia.

Los operativos fueron solicitados ante el Ministerio Público Fiscal tras reunir evidencias que permitieron establecer la identidad de quienes participaron en el hecho delictivo. Las diligencias se concentraron en los barrios Isidro Quiroga, San Cayetano, La Floresta y José Fuchs, todos ubicados en el sector sur de la ciudad petrolera.

¿Cuánto dinero recuperaron?

Durante los operativos, los investigadores secuestraron elementos cruciales para el esclarecimiento del caso. "Recuperamos dinero en efectivo, el Chevrolet Corsa gris utilizado por los autores para trasladarse durante la jornada del robo, y prendas de vestir que se observan en las grabaciones de seguridad", detalló Orellano.

La investigación logró identificar plenamente a cuatro sospechosos, todos mayores de edad y residentes en Comodoro Rivadavia. Tres de ellos son los que habrían partidcipado directamente en el asalto al supermercado, mientras que el cuarto fue quien manejó el auto en el que escaparon con el cuantioso botín.

Tras consumar el robo, los delincuentes también sustrajeron el automóvil de uno de los empleados del establecimiento, que posteriormente fue abandonado en el barrio Isidro Quiroga. De los cuatro implicados, dos ya contaban con antecedentes en el ámbito delictivo, mientras que el tercero no registraba causas previas.

Respecto al monto total sustraído, el comisario confirmó las cifras que habían trascendido en la prensa local. "Se estableció una suma aproximada de 40 millones de pesos. Nuestro trabajo permitió recuperar 3 millones de pesos más los dólares que también figuraban en la denuncia original", precisó Orellano.

Por ahora, sin detenidos

El desarrollo de la pesquisa se basó en un exhaustivo análisis de material fílmico. "Trabajamos sobre el relevamiento de aproximadamente 15 cámaras de seguridad distribuidas en distintos sectores de la ciudad", explicó el funcionario policial.

"A partir de esa información, procedimos a cotejar, comparar y localizar los domicilios relacionados con los sospechosos", concluyó.

Aunque ninguno de los sospechosos todavía pudo ser detenidos, la policía confía en que luego de la incorporación de los elementos secuestrados durante los allanamientos como pruebas en la causa judicial, se pueda avanzar en el esclarecimiento del robo comando.